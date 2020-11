موعد مباراة ليفربول وأياكس في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

يستقبل ليفربول على ملعبه أنفيلد ضيفًا ثقيلًا وهو أياكس، وذلك لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل الريدز صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، إلا أن تعثرهم في المباراة الماضية أمام أتالانتا أشعل المنافسة ووضع تأهل الفريق الأحمر إلى دور ثمن النهائي في خطر.

أياكس يحتل المركز الثالث بالتساوي مع الوصيف الإيطالي أتالانتا برصيد 7 نقاط لكل منهما، لذلك فالنادي الهولندي لا يمتلك خيارًا آخر سوى العودة من أنفيلد بثلاث نقاط.

عمومًا، يلتقي ليفربول مع أياكس بعد ساعات من تعادل مخيب للآمال للغاية مع برايتون بالبريميرليج، لذلك فالضغوط تزداد على كاهل كتيبة يورجن كلوب من أجل مصالحة الجماهير بالفوز على الغريم الهولندي.

في هذا التقرير نتعرف سويًا على موعد مباراة ليفربول وأياكس وما هي القنوات الناقلة.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا الجولة الخامسة والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليفربول وأياكس هو الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر 2020، الموافق 16 ربيع الآخر 1442 هجريًا، على ملعب أنفيلد.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق التلفزيونية الحصرية لنقل مباريات دوري أبطال أوروبا، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر القناة رقم 1.

لكن يمكنك متابعة مباراة ليفربول ضد أياكس عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول ، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

من المتوقع أن يعتمد يورجن كلوب على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندي روبرتسون - فابينهو - جويل ماتيب - ألكسندر أرنولد

نابي كيتا - جوردان هندرسون - جورجينيو فينالدوم

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

من المتوقع أن يعتمد المدرب إيريك تين هاج على التشكيل الآتي:

