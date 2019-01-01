موعد مباراة ليفربول ونابولي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ليفربول اليوم ضد نابولي في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع؟

ندى الشافعي

يستهل ليفربول رحلة الحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا بمواجهة صعبة ضد نابولي في السان باولو يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 ميلاديًا الموافق 18 محرم 1441 هجريًا.

يتوجه الريدز إلى إيطاليا وهو في موقف جيد في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل المركز الأول بالعلامة الكاملة 15 نقطة من 5 مباريات، وذلك دون التعرض لأي خسارة أو تعادل حتى الآن.

لم تكن نتائج ليفربول خارج الأرض جيدةً في أخر نسختين لدوري الأبطال الأمر الذى قد يقلق جماهيره، حيث خسر بطل النسخة الماضية جمبع مبارياته خارج الأرض في دور المجموعات الموسم الماضي بما فيها لقاء نابولي الذى تغلب عليه بهدف مقابل لا شئ .

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بدأ فريق الجنوب الإيطالي الذى أنهى السيري آ فى المركز الثاني الموسم الماضي رحلته تحت قيادة المدير الفني أنشيلوتي هذا الموسم، بفوزه 4/3 على فيورنتينا وهزيمة 4/3 أمام يوفنتوس، أما الجولة الثالثة فقد شهدت فوزه على سامبدوريا بهدفين نظيفين.

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موعد مباراة ليفربول ونابولي والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة نابولي - ليفربول سان باولو الثلاثاء 17 سبتمبر 2019،

18 محرم 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية فليكس بريش beIN SPORTS HD 1

الغيابات والتشكيل المتوقع لليفربول

سيغيب عن قائمة ليفربول أربعة لاعبين للإصابة، هم أوريجي الذي ظهر بشكل رائع في المباراة الأخيرة أمام نيوكاسل لكنه خرج بداعي الإصابة، ولاعب خط الوسط نابي كيتا، وناثانييل كلاين وأيضاً أليسون الذي مازال يستكمل العلاج.

أبرا كادابرا...💫🎩



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سيدخل المدرب الألماني يورجن كلوب بنفس الطريقة التي يعتمد عليها، وسيعتمد على الحارس البديل أدريان، وسيدفع بفيرجيل فان دايك وجويل ماتيب في مركز قلب الدفاع، وسيدفع بالثلاثي فينالدوم، فابينيو، جوردان هندرسون في خط الوسط، وفي الهجوم ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح.

التشكيل | 4-3-3

أدريان

آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أليكساندر آرنولد

جورجينيو فينالدوم - فابينيو - جوردان هندرسون

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

الغيابات والتشكيل المتوقع لنابولي

سيغيب عن قائمة نابولي في اللقاء ضد ليفربول في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا المهاجم أركاديوش ميليك بداعي الإصابة، والسيد هوساي لنفس السبب، ولن يغيب عن الفريق أي لاعب آخر.

سيبدأ المدرب كارلو أنشيلوتي بطريقته المعتادة، وسيدفع بميريت في حراسة المرمى وأمامه الرباعي دي لورينزو ومانولاس وكوليبالي وغلام، وقد تكون المباراة هي الظهور الأول لفيرناندو يورينتي مع أبناء الجنوب في ذات الأذنين.

التشكيل | 4-4-2