موعد مباراة ليفربول ضد نابولي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ليفربول القادمة ضد نابولي، في إطار تحضيرات الفريقين للموسم الجديد، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح ملعب موراي فيلد أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين ليفربول ونابولي يوم الإثنين 28 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 25 ذو القعدة 1440 هجرياً، وذلك في لقاء ودي ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2019-20.

خاض الريدز خمس مباريات ودية حتى الآن استعدادًا للموسم المقبل، وحقق الفريق فوز كبير في أولى اللقاءات التحضيرية على حساب فريق ترانمير روفرز بسداسية نظيفة، ثم قابل في المباراة الثانية فريق برادفورد وتغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم تعادل امام بوروسيا دورتموند بنتيجة (2-2)، وخسر أخر مباراة له امام الفريق الإسباني إشبيلية بهدفين مقابل هدف وحيد.

على الجانب الآخر، بدأ نابولي وصيف الدوري الإيطالي الموسم الماضي، استعدادات الفريق للموسم القادم، وخاض الفريق ثلاث مباريات ودية أمام بينفينتو، شالكة، سيمبا، وحقق الانتصار في مبارتان فقط وتعادل فى أخر مباراة له امام كريمونيسي بنتيجة (2-2)، أنهى الفريق الإيطالي الموسم الماضي في المركز الثاني برصيد 79 نقطة من خلال مشواره طوال الموسم، جمعهم من 24 فوز و7 تعادلات، وخسر مثلهم.

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موعد مباراة ليفربول ضد نابولي والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة ليفربول - نابولي استاد موراي فيلد الأحد 28 يوليو 2019،

25 ذو القعدة 1440،

18:00 مصر، 19:00 السعودية LFCTV

الغيابات والتشكيل المتوقع لليفربول

سيفتقد ليفربول المدافع ناثانيال كلاين بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبى فى مباراة الريدز امام بوروسيا دورتموند، ويستمر غياب الدولي محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني بعد مشاركتهم فى بطولة كأس أمم أفريقيا 2019

سيخوض المدرب الألماني المباراة بتشكيلته المعتادة، وسيدفع بفيرجيل فان دايك وجويل ماتيب في مركز قلب الدفاع، أما خط الوسط فسيتكون من الثلاثي، فينالدوم، آدم لالانا، أليكس تشامبرلين، وفي الهجوم سيتواجد الثلاثي ديفوك أوريجي، ريان بروستر، هاري ويلسون.

التشكيل | 4-3-3

سيمون مينيوليه

آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ناثانيل كلاين

جيمس ميلنر - جورجينيو فينالدوم - أليكس تشامبرلين

ديفوك أوريجي - ريان بروستر - هاري ويلسون

الغيابات والتشكيل المتوقع لنابولي

لا يوجد غيابات في صفوف فريق نابولي قبل مواجهة ليفربول الودية، وسكتون جميع العناصر متاحة أمام المدرب كارلو انشيلوتي لخوض هذه المواجهة.

سيدخل المدرب الإيطالي بنفس الطريقة التي اعتاد عليها مع الفريق، وسيدخل الثنائي سياستيانو لوبيرتو، لورينز تونيلي، في قلب الدفاع، وسيتواجد في الأمام اركاديوز ميليك وأمين يونس

التشكيل | 4-4-2