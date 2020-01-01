موعد مباراة ليفربول ضد وست بروميتش والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول ضد وست بروميتش في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2020-21، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

بعد الفوز الساحق الذي حققه ليفربول على كريستال بالاس في ضيافته على ملعب سيلهرست بارك بنتيجة سبعة أهداف مقابل لاشئ في الجولة الماضية، يستضيف آنفيلد مباراة بين الريدز صاحب الصدارة ووست بروميتش ضمن أحداث الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحتل حامل اللقب الصدارة برصيد 31 نقطة من 14 مواجهة له في البريميرليج، بفارق 4 نقاط فقط عن أقرب منافسيه ليستر سيتي، أما وست بروميتش فيقع في المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط، وتلقى هزيمة من أستون فيلا في الجولة الماضية بثلاثية نظيفة.

قد يحصل ليفربول على ثلاث نقاط سهلة من هذه المباراة، وهو بالتأكيد في حاجة لهم للحفاظ على الصدارة.

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وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة ليفربول ضد وست بروميتش وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2021 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة ليفربول ضد وست بروميتش؟

موعد مباراة ليفربول ضد وست بروميتش هو يوم الأحد 27 ديسمبر 2020 ميلاديًا، الموافق 12 جمادى الأولى 1442 هجريًا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة الساعة السادسة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة ونصف بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد وست بروميتش؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق التلفزيونية الحصرية لنقل مباريات الدوري الإنجليزي ، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر القناة رقم 1.

لكن يمكنك متابعة مباراة ليفربول ضد توتنهام عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول ، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ليفربول - وست بروميتش الأحد 27 ديسمبر 2020،

12 جمادى الأولى 1442،

18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1 أنفيلد

التشكيل المتوقع لليفربول

يغيب عن ليفربول عدد من اللاعبين للإصابة، هم تسيميكاس وجوتا وألكانتارا وجو جوميز وفيرجيل فان دايك.

سيقوم الفريق بتقييم حالة ولياقة الثنائي ميلنر وشاكيري البدنية قبل مواجهة وست بروميتش، بينما تأكد غياب تياجو ألكانتارا. #ليفربول_بروميتش — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 24, 2020

من المتوقع أن يبدأ المدرب يورجن كلوب بأليسون في حراسة المرمى، أرنولد وروبرتسون وماتيب وفابينيو في الدفاع، كيتا وفاينالدوم وهندرسون في الوسط، ماني وصلاح وفيرمينو في الهجوم.

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندرو روبرتسون - فابينيو - جويل ماتيب - ترينت أليكسندر أرنولد

جورجينيو فينالدوم - جوردان هندرسون - نابي كيتا

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

التشكيل المتوقع لوست بروميتش

يعاني وست بروميتش من غياب ليفرمور وتاونسند وروبسون كانو وبارتلي للإصابة.

التشكيل | 4-5-1

سام جونستون

كيران جيبس - دارا أوشي - سامي أجايي - دارنيل فورلونج

جرادي ديانجانا - كونور جالاجر - روماين سويرس - ماثيو فيليبس - ماثيوس بيريرا

كارلا جرانت