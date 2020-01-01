موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل في الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2020-21، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

بعد تعادل ليفربول مع وست بروميتش على أرضه ملعب آنفيلد بنتيجة هدف لمثله في الجولة الماضية، يستعد الريدز صاحب الصدارة لمباراة الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز ضد نادي نيوكاسل.

يحتل نادي ليفربول المركز الأول برصيد 32 نقطة من 15 مواجهة له في البريميرليج، بفارق 3 نقاط فقط عن أقرب منافسيه إيفرتون.

أما نيوكاسل فيقع في المركز 13 برصيد 18 نقطة، وتلقى هزيمة من مانشستر سيتي في الجولة الماضية بهدفين نظيفين.

المزيد من الفرق

يحتاج ليفربول إلى الثلاث نقاط من هذه المباراة للحفاظ على الصدارة، خاصة بعد أن أصبح الفارق بينه وبين ليستر سيتي 3 نقاطٍ فقط.

وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2021 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل؟

موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل هو يوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020 ميلاديًا، الموافق 15 جمادى الأولى 1442 هجريًا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق التلفزيونية الحصرية لنقل مباريات الدوري الإنجليزي ، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر القناة رقم 1.

لكن يمكنك متابعة مباراة ليفربول ضد نيوكاسل عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول ، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب نيوكاسل - ليفربول الأربعاء 30 ديسمبر 2020،

15 جمادى الأولى 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 سانت جيمس بارك

التشكيل المتوقع لنيوكاسل

غيابات كثيرة في صفوف نيوكاسل قبل مباراة ليفربول للإصابة، وهم: "مارتين دوبرافكا، ألان سانت ماكسيمين، جمال لاسيليس، جونجو شيلفي".

التشكيل | 4-2-3-1

كارل دارلو

كايران كلارك - فيديريكو فيرنانديز - فابيان شار - دي أندريه يدلين

إيزاك هايدين - شون لونجستاف

ريان فريزر - ميجيل ألميرون - جيف هندريك

كالوم ويلسون

التشكيل المتوقع لليفربول

يغيب عن ليفربول عدد من اللاعبين للإصابة، هم تسيميكاس وجوتا وألكانتارا وجو جوميز وفيرجيل فان دايك ونابي كيتا وجويل ماتيب.

من المتوقع أن يبدأ المدرب يورجن كلوب بأليسون في حراسة المرمى، أرنولد وروبرتسون وماتيب وفابينيو في الدفاع، كيتا وفاينالدوم وهندرسون في الوسط، ماني وصلاح وفيرمينو في الهجوم.

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندرو روبرتسون - فابينيو - ريس ويليامز - ترينت أليكسندر أرنولد

جورجينيو فينالدوم - جوردان هندرسون - كورتيس جونز

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح