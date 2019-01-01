موعد مباراة ليفربول ضد برايتون، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ليفربول ضد برايتون في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

أحمد جمال

يفتح استاد أنفيلد أبوابه لاستضافة مباراية ليفربول ضد برايتون يوم السبت 30 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 3 ربيع الآخر 1441 هجرياً، وذلك ضمن الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي 2019-20.

يُعاني الريدز من سوء المستوى على أرضية الملعب، على الرغم من خروجه بالنتائج المطلوبة من المباريات، حيث استطاع أن ينتصر على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف بشق الأنفاس في الجولة السابقة، ولكن على أي حال فقد استطاع من حصد الثلاث نقاط التي كان يسعى إليها، وعلى المستوى الأوروبي فقد تعادل في المباراة السابقة على ملعبه أمام نابولي بنتيجة (1-1).

على الجانب الآخر يعيش برايتون موسم إستثنائي غريب نوعاً ما، فعلى الرغم من الخسائر التي يتلقاها في الكثير من مباريات الدوري الإنجليزي حتى الأن، إلا أنه يُعد واحداً من أكثر المفاجأت في البطولة، حيث يُقدم الفريق أداءً رائعاً وأيضاً يفاجئ الجميع أمام الفرق الكبيرة كانتصارهم على توتنهام وإيفرتون، ولذا فلن تكون المباراة سهلة أمام ليفربول .

يتصدر الريدز جدول الترتيب ويحاول بكل جهده أن يُحافظ على الفارق الكبير بينه وبين ليستر سيتي الذي يحتل الوصافة، بالإضافة للمحافظة على فارق الـ9 نقاط بينهم وبين مانشستر سيتي مُنافسه الأكبر على اللقب، على الجانب الآخر يحتل برايتون المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة، ويحتاج للخروج بنتيجة إيجابية للابتعاد عن المراكز الآخيرة في الجدول والتي تتصارع فيما بينها على البقاء.

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وفي هذا التقرير المُقدم لكم من جول النسخة العربية سنستعرض معكم موعد مباراة ليفربول ضد برايتون ضمن الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة ليفربول ضد برايتون والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة ليفربول - برايتون أنفيلد السبت 30 نوفمبر 2019،

3 ربيع الآخر 1441،

17:00 مصر، 18:00 السعودية مارتن أتكينسون beIN SPORTS HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع لليفربول

يستمر غياب ناثانيل كلاين عن ليفربول في مواجهة برايتون بالجولة 14 من الدوري الإنجليزي ، كذلك المدافع الكاميروني جويل ماتيب الذي يعود من الإصابة ولكنه يحتاج لبعض الوقت قبل أن يعود إلى الملاعب.

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أما الخبر المؤلم والغريب والمُضحك في نفس الوقت لجماهير الريدز هو غياب فابينيو بسبب الإصابة في المباراة السابقة أمام نابولي، ولكن أن لم يكن مُصاباً فلم يكن ليُشارك أيضاً بداعي الإيقاف، لذا فغيابه كان مُتوقعا قبل خوضهم مباراة دوري الأبطال أمام الفريق الإيطالي، ولكن يُمنى جماهير ليفربول النفس لعودة اللاعب سريعاً قبل مباراة إيفرتون اللاحقة.

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ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الألماني يورجن كلوب بأليسون في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي روبرتسون وفان دايك ولوفرين وآرنولد، وسيتواجد في الوسط فينالدوم، جيمس ميلنر وهندرسون، بالإضافة إلى الثلاثي الهجومي المرعب المُكون من محمد صلاح، ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو.

التشكيل | 4-3-3