موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ليفربول القادمة أمام إيفرتون في ديربي الميرسيسايد في كأس الاتحاد الإنجليزي، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع..

سيفتح ملعب الأنفيلد أبوابه لقمة من العيار الثقيل، عندما يلتقي إيفرتون مع مضيفه ليفربول في إطار الدور الثالث من منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ولهذه المباراة قيمة خاصة، حيث يقطن الفريقان في نفس المدينة، مما يجعله ديربي من نوع خاص، وما قد يزيد من إثارة المباراة المعروفة إعلاميًا بـ"ديربي الميرسيسايد" ما حدث بين الفريقين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول سحق التوفيز بخماسية كانت سببًا في الإطاحة بالمدرب ماركو سيلفا من على رأس القيادة الفنية لإيفرتون، ليكون خليفته هو كارلو أنشيلوتي، الرجل الوحيد الذي هزم الريدز هذا الموسم في مختلف البطولات.

المدرب الإيطالي انتصر على ليفربول بثنائية أثناء قيادته لنابولي في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، في الوقت الذي خرج من الأنفيلد بتعادل في مباراة الإياب، ليكون هو الرقم الصعب بالنسبة لكتيبة يورجن كلوب حتى الآن.

يعيش ليفربول حالة أكثر من رائعة ولم يهزم محليًا وفي طريقه للتتويج بالبريميرليج، بينما انتفض إيفرتون منذ وصول أنشيلوتي إلى عارضته الفنية، مما ينبئ بأن المباراة ستكون في غاية المتعة والإثارة كما جرت العادة.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع..

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موعد مباراة ليفربول وشيفيلد والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة ليفربول - إيفرتون آنفيلد الأحد 5 يناير 2019،

10 جمادي الأول 1441،

18:01 بتوقيت مصر، 19:01 بتوقت السعودية جوناثان موس beIN SPORTS HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع لليفربول

يعاني ليفربول من العديد من الغيابات، هم جويل ماتيب وديان لوفرين وشيردان شاكيري وتشامبرلين وبروستر وكلاين جميعهم بداعي الإصابة.

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ومن المتوقع أن يعتمد يورجن كلوب على جو جوميز في قلب الدفاع بجانب فان دايك لتعويض دفاع قلبي الدفاع الآخرين، وسيكون آرنولد في مركز الظهير الأيمن وروبرتسون في مركز الظهير الأيسر، وسيتكون الوسط من ثلاثي هو هندرسون وفينالدوم وكيتا، وسيتواجد في الهجوم صلاح وماني وفيرمينو.

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندرو روبرتسون - فيرجيل فان ديك - جو جوميز - ترينت أليكساندر آرنولد

جيورجينيو فينالدوم - جوردان هندرسون - نابي كيتا

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

الغيابات والتشكيل المتوقع لإيفرتون

سيعاني إيفرتون من غياب أندري جوميش للإصابة وأليكس أيوبي، عدا ذلك فجميع الخيارات ستكون متاحة أمام ليفربول.

ومن المتوقع أن يواصل كارلو أنشيلوتي نفس نهجه في المباراتين السابقتين، حيث سيكون بيكفورد في حراسة المرمى ومن أمامه رباعي دفاعي يتقدمهم ياري مينا ومنتصف ملعب بقيادة سيجورسون وهجوم يتزعمه مويس كين وكالفيرت ليونين.

التشكيل| 4-4-2

جوردان بيكفورد

سيديبيه - مايكل كين - ماسون هولجاتي - لايتون بينز

تيو والكوت - سيجورسون - توم دافيز - ريتشارلسون

كالفيرت ليونين - مويس كين