موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد الإياب، القنوات الناقلة والتشكيل

تعرف على موعد مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة والغيابات والتشكيل المتوقع؟

ينتظر عشاق كرة القدم في جميع أرجاء المعمورة قمة أنجلوإسبانية من العيار الثقيل بين ليفربول وأتلتيكو مدريد على ملعب آنفيلد يوم الأربعاء القادم 11 مارس 2020 الموافق 16 رجب 1441 هجريًا، وذلك في إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا 2020 .

فاز الروخيبلانكوس بهدفٍ نظيف في مباراة الذهاب في الواندا ميتروبوليتانو بهدفٍ نظيف، ليصبح بذلك التعادل كافٍ له أو حتى الخسارة بأي نتيجة بفارق هدف أكبر من (1-0)، ويكون الريدز أمام فرصة واحدة للتأهل هي الفوز بفارق هدفين.

خطى ليفربول خطوة جديدة نحو لقب الدوري الإنجليزي الغائب منذ 30 عامًا مطلع هذا الأسبوع، وذلك بالفوز على بورنموث بهدفين لهدف في آنفيلد، لينسى جراح الهزائم المتتالية في الفترة الأخيرة، ويصبح رصيده 82 نقطة ويتوقف رصيد مانشستر سيتي أقرب المنافسين عند 57 نقطة، أما أتلتيكو مدريد فواصل مسلسل النتائج السيئة في الدوري الإسباني وتعادل مع إشبيلية، ليتراجع للمركز الخامس برصيد 4 نقطة.

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والآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وأكثر؟

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ليفربول - أتلتيكو مدريد الأربعاء 11 مارس 2020،

16 رجب 1441،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 آنفيلد

الغيابات والتشكيل المتوقع لليفربول

تصعب الغيابات من موقف ليفربول في مباراة أتلتيكو مدريد في إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا ، فالفريق سيفتقد لأحد أهم الأعمدة وهو الحارس أليسون بداعي الإصابة، كما أن وضع هندرسون يبقى تحت الشك، وسيفتقد الريدز أيضًا شاكيري وكلاين للإصابة.

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مو @MoSalah يعرف طريق شباك بورنموث جيدًا حيث سجل في جميع المباريات التي لعبها أمامهم رفقة الريدز 🔴💫 pic.twitter.com/JwQn8M7Q6K — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 8, 2020

سيدفع كلوب بالحارس الثاني أدريان بدلاً من البرازيلي، وسيتكون الدفاع من الرباعي آرنولد وجوميز وفان دايك وروبرتسون، وسيعتمد الألماني على فينالدوم وفابينيو وتشامبرلين في الوسط، وفي الهجوم لا غنى عن الثلاثي القوي صلاح وماني وفيرمينيو.

التشكيل | 4-3-3

أدريان

أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترينت أليكساندر آرنولد

جورجينيو فينالدوم - فابينيو - أليكس أوكسليد تشامبرلين

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

الغيابات والتشكيل المتوقع لأتلتيكو مدريد

لا غيابات في أتلتيكو مدريد قبل موقعة الآنفيلد ضد ليفربول ، لكن قد يفتقد الروخيبلانكوس لتوماس ليمار فقط إذا لم يتعافى من الإصابة.

من المتوقع أن يبدأ سيميوني بنفس تشكيله المعتاد، حيث سيدفع بأوبلاك في حراسة المرمى، وتريبيير وسافيتش وفيليبي ولودي في الدفاع، أما الوسط فسيتكون من ساؤول وبارتي وكوكي وفليكس، وسيقود الهجوم موراتا وكوريا.

التشكيل | 4-4-2