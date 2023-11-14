موعد مباراة ليشتنشتاين والبرتغال في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليشتنشتاين والبرتغال في الجولة التاسعة من تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

يواصل منتخب البرتغال مشواره في التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، وذلك حين يحل ضيفًا على منتخب ليشتنشتاين لحساب الجولة التاسعة لمنافسات المجموعة العاشرة.

وضمن منتخب البرتغال بالفعل التأهل إلى يورو 2024، حيث يتصدر ترتيب مجموعته بالعلامة الكاملة، بعدما حصل على 24 نقطة من أول 8 مباريات.

وسيكون رفاق كريستيانو رونالدو في مهمة سهلة عند مواجهة ليشتنشتاين، بالنظر إلى أنه أضعف فرق المجموعة، حيث خسر كل مبارياته، وسجل هدفًا واحدًا فقط في 8 مباريات، وتلقت شباكه 25 هدفًا.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ليشتنشتاين والبرتغال في الجولة التاسعة من تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

ما هو موعد مباراة ليشتنشتاين والبرتغال في تصفيات يورو 2024؟

موعد مباراة ليشتنشتاين والبرتغال في الجولة التاسعة من تصفيات يورو 2024 هو يوم الخميس 16 نوفمبر 2023 على ملعب "راين بارك" في مدينة فادوز.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة و 45 دقيقة بتوقيت مصر، العاشرة و45 دقيقة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة ليشتنشتاين والبرتغال في تصفيات يورو 2024؟

تذاع مباريات تصفيات يورو 2024 على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، ستجد مباراة ليشتنشتاين والبرتغال في تصفيات يورو 2024 بالتأكيد على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بتلك الخدمة عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ليشتنشتاين - البرتغال الخميس 16 نوفمبر 2023

21:45 مصر و22:45 السعودية beIN Sports HD راين بارك

التشكيل المتوقع للبرتغال

من المتوقع أن يدخل المدرب روبرتو مارتينيز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل:: 4-3-3

دييجو كوستا

ديوجو دالوت - أنطونيو سيلفا - روبن دياش - جواو كانسيلو

فيتينيا - بالينيا - برونو فيرنانديش

ديوجو جوتا - جواو فيليكس - كريستيانو رونالدو