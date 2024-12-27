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أحمد مجدي

موعد مباراة ليستر سيتي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة ليستر سيتي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

مباراة هامة في الدوري الإنجليزي تجمع كلًا من ليستر سيتي ومانشستر سيتي لحساب الجولة التاسعة عشرة من عمر المسابقة وسط رغبات متباينة بين الطرفين..

مانشستر سيتي يريد الخروج من فخ التعثرات الذي بات ضغطًا كبيرًا على كتيبة المدرب بيب جوارديولا بينما يطمح رجال المدرب رود فان نيستلروي للخروج من تبعات الخسارة بثلاثية من ليفربول في الجولة الماضية.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة ليستر سيتي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة ليستر سيتي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

موعد مباراة ليستر سيتي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024-2025، هو الأحد 29 ديسمبر 2024، على ملعب كينج باور.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مصر، الخامسة والنصف بتوقيت السعودية.

المباراة التالية

ما القنوات الناقلة لمباراة ليستر سيتي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليستر سيتي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالبث عبر الإنترنتالملعب
ليستر سيتي - مانشستر سيتيالأحد 29 ديسمبر 2024
16:30 مصر، 17:30 السعودية		beIN Sports HD 1TOD TVكينج باور

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024-2025

التشكيل| 4-5-1
حراسة المرمىستيفان أورتيجا
خط الدفاعلويس - ناثان آكي - مانويل أكانجي - جوسكو جفارديول
خط الوسطماتيو كوفاسيتش - سافينيو - برناردو سيلفا - فيل فودين - جيريمي دوكو
خط الهجومإرلينج هالاند
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