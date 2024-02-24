موعد مباراة لوس أنجلوس جالاكسي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة إنتر ميامي ولوس أنجلوس جالاكسي في الدوري الأمريكي 2024 والقنوات الناقلة..

بدأ إنتر ميامي الموسم الجديد في الدوري الأمريكي 2024 بأفضل شكل ممكن بعد الفوز على رويال سالت ليك بهدفين دون رد.

ليونيل ميسي لم يسجل في اللقاء الأول واكتفى بالصناعة، ليستعد لخوض لقاء جديد وهذه المرة أمام لوس أنجلوس جالاكسي.

ويحلم إنتر ميامي بحصد نتيجة جلبه للأسماء الكبيرة والنجوم بهدف تقديم مستويات أفضل في الدوري الأمريكي والوصول إلى الأدوار النهائية.

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في السطور التالية يستعرض لكم موقع "جول" كل ما تريدون معرفته عن مباراة إنتر ميامي ولوس أنجلوس جالاكسي في الدوري الأمريكي 2024 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة لوس أنجلوس جالاكسي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024؟

موعد مباراة إنتر ميامي ولوس أنجلوس جالاكسي في الدوري الأمريكي 2024 هو فجر الإثنين 26 فبراير 2024 على ملعب ديجنيتي هالث سبورتس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الرابعة والنصف فجرًا بتوقيت السعودية، الثالثة والنصف بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة لوس أنجلوس جالاكسي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024؟

لا يتم نقل مباريات الدوري الأمريكي 2024 عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط، حيث لم تعلن أي شبكة عربية حتى الآن عن حصولها على حقوق بث إذاعة المباريات.

ولكن يمكن متابعة مباريات فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب لوس أنجلوس جالاكسي - إنتر ميامي الإثنين 26 فبراير 2024

04:30 السعودية، 03:30 مصر Apple TV+ ديجنيتي هالث سبورتس

تشكيل إنتر ميامي المتوقع ضد ريال سالت ليك في الدوري الأمريكي 2024

من المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو المباراة بالتشكيل التالي:-