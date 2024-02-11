موعد مباراة لايبزيج وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-24 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة لايبزيج وريال مدريد في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين...

يحل ريال مدريد، ضيفًا ثقيلًا على حساب لايبزيج الألماني، ضمن ذهاب مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، على ملعب ريد بول آرينا.

وتأهل ريال مدريد، إلى دور الـ 16 بعد تصدره المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة، وسيعمل على مواصلة الانتصارات للاقتراب من تحقيق اللقب المحبب للفريق.

ويدخل ريال مدريد، المباراة بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من النتائج الجيدة في الدوري المحلي، والانفراد بصدارة الليجا، وسيأمل مواصلة طريقه نحو البطولات لإسعاد الجماهير.

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وفي السطور التالية، يقدم "GOAL.com" كل ما تريد معرفته عن مباراة لايبزيج وريال مدريد في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024...

ما موعد مباراة لايبزيج وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة لايبزيج وريال مدريد في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2024 على ملعب ريد بول آرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة لايبزيج وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تملك شبكة "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتأكيد ستذيع مباراة لايبزيج وريال مدريد عبر إحدى قنواتها.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب لايبزيج - ريال مدريد الثلاثاء 13 فبراير 2024،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 ريد بول آرينا

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب كارلو أنشيلوتي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3