موعد مباراة لانس وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد لانس في الجولة 18 من الدوري الفرنسي على ملعب بوليرت ديليليس وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل باريس سان جيرمان، ضيفًا ثقيلًا على لانس، ضمن مباريات الجولة الـ 18 من الدوري الفرنسي 2023-2024، على ملعب بوليرت ديليليس.

ويدخل الفريق الباريسي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق عدة انتصارات محلية متتالية، كان آخرها العبور إلى دور الـ 32 من كأس فرنسا، كذلك تصدر الدوري الفرنسي برصيد 40 نقطة وبفارق خمس نقاط عن المركز الثاني.

بينما يسعى لانس، لمصالحة جماهيره بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام نيس، وسيسعى للخروج بنتيجة إيجابية امام باريس تجعله يقترب أكثر من المربع الذهبي.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة لانس وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة لانس وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2023-2024؟

موعد مباراة لانس وباريس سان جيرمان، في الدوري الفرنسي، هو الأحد 14 يناير 2024، على ملعب بوليرت ديليليس.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت المصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة لانس وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2023-2024؟

تُنقل فعاليات الدوريا لفرنسي الفرنسي بصورة حصرية عبر شبكة قنوات beIN Sports، ومن المقرر أن تٌذاع مباراة لانس وباريس عبر قناة beIN Sports 1 HD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب لانس - باريس سان جيرمان الأحد 14 يناير 2024،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 1 HD بوليرت ديليليس

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان:

التشكيل| 4-3-3

دوناروما

لوكاس هيرنانديز - ماركينيوس - ميلان شكرينيار - بيريرا

مانويل أوجارتي - زائير إيمري – فيتينيا

كيليان مبابي - كولو مواني - ماركو أسينسيو