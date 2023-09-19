تعرف على موعد مباراة لاسك لينز وليفربول في الدوري الأوروبي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

بطولة يدخلها ليفربول بهدف واحد فقط وهو إحراز اللقب من أجل ضمان المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا وسط نسخة معقدة للغاية من الدوري الإنجليزي.

الفريق الإنجليزي يتسلح بقدرات و"فورمة" نجمه المصري محمد صلاح الذي يقدم ما عنده كله لزملائه في هذا الوقت الافتتاحي من الموسم.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ليفربول ولاسك لينز النمساوي في الدوري الأوروبي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته..

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ما هو موعد مباراة لاسك لينز وليفربول النمساوي في الدوري الأوروبي 2023-2024 ؟

موعد مباراة النمساوي في الدوري الأوروبي 2023-2024 هو يوم الخميس 21 سبتمبر 2023 على ملعب رايفسين أرينا معقل لاسك لينز.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:45 بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة لاسك لينز وليفربول

تذاع مباريات الدوري الأوروبي عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، ستجد مباراة لاسك لينز وليفربول على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم المشاهدة عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب لاسك لينز - ليفربول الخميس 21 سبتمبر 2023

19:45 مصر والسعودية beIN Sports 1 رايفسين أرينا

التشكيل المتوقع للاسك لينز

من المتوقع أن يدخل المدرب توماس ساجيدير المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 3-4-3

توبياس لاوال

فيليكس لوكيندر - أندريس أندرادي - فيليب زيريس

جورج بيلو.- ساتشا هورفاث - برانكو يوفيتشيتش - فلوريان فليكر

إلياس هافيل = روبرت زولج - مارين لجوبيتشيتش

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يدخل المدرب يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي-

التشكيل: 4-3-3

أليسون بيكر

كوستاس تسيميكاس - فيرجيل فان دايك - كوانساه - جو جوميز

واتارو إندو - هارفي إليوت - ريان جرافنبرخ

بن دوك - ديوجو جوتا - لويس دياز