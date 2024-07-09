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أحمد مجدي

موعد مباراة كولومبيا وأوروجواي في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة كولومبيا وأوروجواي في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

مباراة نارية في كوبا أمريكا 2024 ستجمع بين كل من كولومبيا وأوروجواي، اثنين من أفضل المنتخبات في البطولة على الإطلاق.

كلا المنتخبين تصدر مجموعته، وفي الدور الثاني تخطت كولومبيا عقبة بنما، بينما انهت أوروجواي أحلام البرازيل ووصلتا إلى نصف النهائي.

وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف معًا على موعد مباراة كولومبيا وأوروجواي في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة كولومبيا وأوروجواي في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024؟

موعد مباراة كولومبيا وأوروجواي في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024، هو يوم الخميس 11 يوليو 2024 على ملعب بانك أوف أمريكا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 03:00 بتوقيت مصر والسعودية.

المباراة التالية

ما القنوات الناقلة لمباراة كولومبيا وأوروجواي في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

اعتادت شبكة بي إن سبورتس امتلاك حقوق كوبا أمريكا في السنوات الأخيرة، لكن بالنسبة لكوبا أمريكا 2024 فهي غير منقولة عربيًا

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المباراةالموعدالملعب
كولومبيا - أوروجوايالخميس 11 يوليو 2024،
03:00 مصر والسعودية		بانك أوف أمريكا

تشكيل أوروجواي المتوقع أمام كولومبيا في كوبا أمريكا 2024

من المتوقع أن يدخل المدرب مارسيلو بييلسا المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل|4-2-4
حراسة المرمىسيرجيو روشيت
خط الدفاعماتياس فينيا - ماتياس أوليفيرا - خوسيه ماريا خيمينيز - جييرمو فاريا
خط الوسطمانويل أوجارتي - فيديريكو فالفيردي
خط الهجومماكسيميليانو أراوخو - نيكولاس دي لا كروز - فاكوندو بيليستري - داروين نونييز

تشكيل كولومبيا المتوقع أمام أوروجواي في كوبا أمريكا 2024

من المتوقع أن يدخل المدرب نيستور لوبيز المباراة بالتشكيل التالي:-
التشكيل|4-3-3
حراسة المرمىإيميليانو مارتينيز
خط الدفاعنيكولاس تاليافيكو - كريستيان روميرو - ليساندرو مارتينيز - ناهويل مولينا
خط الوسطأليكسيس ماك أليستر - رودريجو دي بول
خط الهجومأنخيل دي ماريا - ليونيل ميسي - جوليان ألفاريز - لاوتارو مارتينيز
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