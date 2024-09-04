موعد مباراة كولومبيا والأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

تعرف. على موعد موعد مباراة كولومبيا والأرجنتين في الجولة الثامنة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

يستعد منتخب الأرجنتين لخوض الجولة الثامنة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي يواجه فيها منتخب كولومبيا خارج الديار.

ويدخل المنتخب الأرجنتيني وهو متصدر التصفيات برصيد 18 نقطة، بواقع 6 انتصارات هزيمة وحيدة، ويحتاج للاستمرار بنفس الوتيرة للتأهل دون عناء.

على الجانب الآخر منتخب كولومبيا يقع في المركز الثالث برصيد 13، وسيعمل أصحاب الأرض على التسلح بعامل الجمهور للخروج بنتيجة إيجابية أمام التانجو، للاقتراب خطوة جديدة من حسم بطاقة الصعود إلى المونديال.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة كولومبيا والأرجنتين في الجولة الثامنة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة كولومبيا والأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 ؟

تقام مباراة كولومبيا والأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 يوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 في ملعب ميتروبوليتانو روبرتو ميلينديز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة كولومبيا والأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تمتلك قنوات SSC Sports السعودية حقوق بث تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، ويمكنك متابعة مباراة كولومبيا والأرجنتين عبر قنواتها.

كما يمكنكم متابعة المباراة على الإنترنت من خلال تطبيق شاهد.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب كولومبيا - الأرجنتين الثلاثاء 10 سبتمبر 2024،

23:30 مصر والسعودية SSC Sports HD ميتروبوليتانو روبرتو ميلينديز

التشكيل المتوقع لمنتخب الأرجنتين أمام كولومبيا في تصفيات كاس العالم 2026

من المتوقع أن يدخل المدرب ليونيل سكالوني المباراة بالتشكيل التالي:-