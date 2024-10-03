موعد مباراة كريستال بالاس وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة كريستال بالاس وليفربول في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل ليفربول، ضيفًا ثقيلًا على كريستال بالاس، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي 2024-2025، والتي يستقبلها معلب سيلهيرست بارك.

ليفربول، يدخل المباراة بعد سلسلة من الانتصارات المتتالية، والانفراد بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، وسيعمل على مواصلة نتائجه الجيدة وتحقيق نقاط اللقاء كاملة، للاستمرار في التربع على قمة البريميرليج.

ويأتي ليفربول في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الثامن عشر من الدوري ومعه 3 نقاط.

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وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة كريستال بالاس وليفربول في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة كريستال بالاس وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

موعد مباراة كريستال بالاس وليفربول، في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي 2024-2025، هو السبت 5 أكتوبر 2024، على ملعب سيلهيرست بارك.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة كريستال بالاس وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة كريستال بالاس وليفربول عبر قناة beIN Sports 1.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب كريستال بالاس - ليفربول السبت 5 أكتوبر 2024،

14:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 سيلهيرست بارك

تشكيل ليفربول المتوقع أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2024-2025: