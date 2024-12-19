تعرف على موعد مباراة كريستال بالاس وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

مباراة هامة في الدوري الإنجليزي تجمع كلًا من كريستال بالاس وآرسنال وسط رغبات متباينة بين الطرفين..

آرسنال يريد الفوز ولا شيء آخر من أجل مواصلة مزاحمة كل من ليفربول وتشيلسي في المنافسة على اللقب، بينما يريد كريستال بالاس التحسين لمركزه وهو الذي يحتل الموقع الخامس عشر في لائحة الترتيب.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة كريستال بالاس وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

موعد مباراة كريستال بالاس وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2024-2025، هو السبت 21 ديسمبر 2024، على ملعب سيلهرست بارك.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة كريستال بالاس وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة كريستال بالاس وآرسنال في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 4.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراة الموعد القناة الناقلة البث عبر الإنترنت الملعب كريستال بالاس - آرسنال السبت 21 ديسمبر 2024

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 4 TOD TV سيلهرست بارك

تشكيل آرسنال المتوقع أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2024-2025