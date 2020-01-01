موعد مباراة كروتوني ضد يوفنتوس، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس وكروتوني في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي 200-2021، وما هي القنوات الناقلة للمباراة والتشكيل المتوقع؟

يحل يوفنتوس ضيفًا ثقيلاً على كروتوني في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي 2020-21، وذلك يوم السبت 17 أكتوبر على ملعب إيزيو سكيدا.

اعتبر البيانكونيري فائزًا على نابولي في الجولة السابقة من الكالتشيو بسبب عدم تمكن أبناء الجنوب من الوصول للملعب في الموعد المحدد، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا بين أعضاء الفريق، ليصبح رصيد السيدة العجوز 7 نقاطٍ جمعهم من فوز على سامبدوريا في الجولة الأولى وتعادل مع روما في الجولة الثانية.

عودة كروتوني للدوري الإيطالي كارثية حتى الآن، فخلال الثلاث جولات الأولى لم يحصل الفريق على أي نقطة، فقد خسر من جنوى وميلان وساسوولو على الترتيب، ليتواجد في المركز الأخير بعد أن منيت مرماه بـ10 أهدافٍ خلال هذه المباريات ولم يسجل إلا هدفين.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد كروتوني ضد يوفنتوس والقنوات الناقلة وأكثر...

ما هو موعد مباراة كروتوني ويوفنتوس؟

موعد مباراة كروتوني ضد يوفنتوس هو يوم السبت 17 أكتوبر 2020 الموافق 30 صفر 1442 هجريًا، على ملعب إيزيو سكيدا.

ستنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة كروتوني ضد يوفنتوس

تمتلك قنوات بي إن سبورت حقوق بث الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط، وستذاع مباراة كروتوني ضد يوفنتوس على شاشتها، وتحديدًا على القناة الرابعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب كروتوني - يوفنتوس إيزيو سكيدا السبت 17 أكتوبر 2020،

30 صفر 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN SPORTS HD 4

التشكيل المتوقع لكروتوني

يغيب عن كروتوني اللاعب الليبي أحمد بن علي للإصابة، ويغيب ريفيري وزانيلاتو ودجيدجي ودراجوس لنفس السبب.

سيبدأ ستروبا بكورداز في حراسة المرمى، جوليميتش وماروني وماجالان في الدفاع أركاديوش ريتسا وبيتريتشيوني وسيجاريني ومسياس ومولينا في الوسط، سيمي وسيليجاردي في الهجوم.

التشكيل | 3-5-2

ألكيكس كورداز

فلاديمير جوليميتش - لوكا ماروني - ليساندرو ماجالان

أركاديوش ريتسا - جاكوبو بيتريتشيوني - لوكا سيجاريني - جونيور ميسياس - سالفاتوري مولينا

سيمي - لوكا سيليجاردي

التشكيل المتوقع ليوفنتوس

أبرز غيابات يوفنتوس هو النجم كريستيانو رونادو الغائب بسبب الإصابة بفيروس كورونا، وهو نفس سبب غياب الوافد الجديد ماكيني، أما دي ليخت وساندرو ورامسي فسيغيبوا للإصابات المتعارف عليها في كرة القدم.

سيبدأ بيرلو ببوفون في حراسة المرمى، كيليني وبونوتشي ودانيلو في الدفاع، فرابوتا وبينتانكور وأرتور وكوادرادو في الوسط، كولوسيفيسكي وكييزا وموراتا في الهجوم.

التشكيل | 3-4-1-2

جيانلويجي بوفون

جيورجيو كيليني - ليوناردو بونوتشي - دانيلو

جيانلوكا فرابوتا - رودريجو بينتانكور - أرتور - خوان كوادرادو

ديان كولوسيفيسكي

فيديريكو كييزا - ألفارو موراتا