موعد مباراة قطر وآيرلندا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة منتخب قطر ضد جمهورية آيرلندا الودية الاستعدادية لكأس العالم 2022، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين؟

يستضيف منتخب قطر في معسكره الإعدادي في مارس 2021 المقام في المجر منتخب آيرلندا يوم الثلاثاء 30 مارس 2021.

يشارك المنتخب القطري في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022، وتحديدًا مع منتخبات المجموعة الأولى المؤهلة للمونديال عن القارة العجوز.

كانت أول مباريات قطر في تصفيات أوروبا للمونديال ضد لوكسمبورج وفاز بهدفٍ نظيف، ث واجه منتخب آذربيجان وفاز عليه بهدفين لهدف.

لا تؤثر نتائج مباريات منتخب قطر على ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم 2022 لأوروبا، ومع نهاية الجولتين الأولتين للتصفية، جمع المنتخبين الصربي والبرتغالي 4 نقاط ليحتلا المركزين الأول والثاني على الترتيب، أما منتخب آيرلنا فقد خسر في مباراتيه السابقتين ليتواجد في قاع المجموعة.

جدول مباريات منتخب قطر في تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة قطر وآيرلندا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

متى مباراة منتخب قطر ضد آيرلندا؟

موعد مباراة منتخب قطر ضد جمهورية آيرلندا هو يوم الثلاثاء 30 مارس 2021، وستقام على ملعب ناجيردي بالمجر.

وستنطلق صافرة بداية المباراة الساعة 9:30 مساءً بتوقيت قطر، 10:30 بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة قطر وجمهورية آيرلندا؟

ستذاع مباراة قطر وجمهورية آيرلندا على مجموعة قنوات بي إن سبورتس، وستذاع على القناة المفتوحة التي تخصصها الشبكة القطرية لمباريات الأدعم.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب قطر - جمهورية آيرلندا الثلاثاء 30 مارس 2021،

21:30 قطر، 22:30 الإمارات beIN SPORTS HD ستاد ناجيردي

التشكيل المتوقع لمنتخب قطر

من المتوقع أن يبدأ المدرب فليكس سانشيز بالتشكيل التالي..

📷| جانب من استعدادات منتخبنا الوطني 🇶🇦 لمباراة إيرلندا ضمن التصفيات الأوروبية.#منتخب_قطر_في_أوروبا pic.twitter.com/Vu66ng6RIz — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) March 28, 2021

التشكيل | 3-5-2

سعد الشيب

طارق سلمان - بوعلام خوخي - بسام الراوي

عبد الكريم حسن - عبد الله الأحرق - كريم بوضياف - حسن الهيدوس - رورو

المعز علي - أحمد علاء الدين

التشكيل المتوقع لمنتخب آيرلندا

من المتوقع أن يبدأ المدرب ستيفين كيني بالتشكيل التالي..

التشكيل | 3-5-2

مارك ترافيرس

كيران كلارك - دارا أوشي - سيموس كولمان

إندا ستيفينز - ألان براون - جوش كولين - جيسون نايت - مات دويرتي

جيمس كولينز - كالوم روبينسون