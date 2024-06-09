يستضيف منتخب قطر، نظيره الهند ضمن إطار مباريات الجولة السادسة، من المرحلة الثانية لتصفيات كأس العالم 2026، عن قارة آسيا.
وبالرغم من تعادل العنابي الأخير، أمام أفغانستان، إلا أن المنتخب القطري ضمن صدارة المجموعة، وسيدخل المباراة والتي تعد تحصيل حاصل، بهدف الاستعداد للاستحقاقات القادمة.
في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة قطر والهند في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة..
ما موعد مباراة قطر والهند في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟
تقام مباراة قطر والهند في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 يوم الثلاثاء 11 يونيو 2024 على ملعب جاسم بن حمد.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة إلا الربع بتوقيت قطر والسعودية، الثامنة إلا الربع بتوقيت الإمارات.
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ما القنوات الناقلة لمباراة قطر والهند في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟
تنقل مباراة قطر والهند في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر قناة الكاس 1.
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الملعب
|المعلق
|قطر - الهند
|الثلاثاء 11 يونيو 2024،
18:45 قطر والسعودية، 19:45 الإمارات
|الكاس 1
beIN SPORTS HD
|جاسم بن حمد
|خالد الحدي
حسن العيدروس
التشكيل المتوقع للمنتخب القطري أمام الهند في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026:
|التشكيل|4-3-3
|حراسة المرمى
|سعد الشيب
|خط الدفاع
|همام الأمين - عبدالله يوسف - فارس سعيد - محمد عياش
|خط الوسط
|الهاشمي الحسين - جاسم الشرشني - أحمد فتحي
|خط الهجوم
|يوسف عبد الرزاق - أحمد الراوي - تميم منصور