تعرف. على موعد مباراة قطر والأردن الودية استعدادًا لكأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة

يخوض المنتخب القطري مباراة ودية ضد ضيفه الأردني استعدادًا لبطولة كأس آسيا 2023 بالنسبة للمنتخبين المشاركين في البطولة.

ويدخل "العنابي" المباراة وعينه على تقديم بروفة جيدة للبطولة توجه رسالة لكل فرق القارة بأن المنتخب القطري لن يخوض البطولة على أرضه إلا للتتويج بها.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة قطر والأردن الودية استعدادًا لكأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة..

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ما موعد مباراة قطر والأردن الودية استعدادًا لكأس آسيا 2023؟

تقام مباراة قطر والأردن الودية استعدادًا لكأس آسيا 2023 يوم الجمعة 5 يناير 2024 على ملعب "جاسم بن حمد".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 13:00 بتوقيت مصر، 14:00 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة قطر والأردن الودية استعدادًا لكأس آسيا 2023؟

تذاع مباراة قطر والأردن الودية استعدادًا لكأس آسيا 2023 على قناة بي إن سبورتس.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب قطر - الأردن الجمعة 5 يناير 2024

13:00 مصر، 14:00 السعودية Bein Sports HD جاسم بن حمد

التشكيل المتوقع لقطر

من المتوقع أن يدخل المدرب ماركيز لوبيز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

سعد الشيب

المهدي علي - بوعلام خوخي - بسام الراوي - بيدرو ميجيل

حسن الهيدوس - عبد العزيز حاتم - جاسم جابر

يوسف عبد الرزاق - أكرم عفيف - المعز علي

التشكيل المتوقع للأردن

من المتوقع أن يدخل المدرب الحسين عموتة المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-4-2

يزيد أبو ليلى

إحسان حداد - عبدالله نصيب - يزن العرب - محمد أبو حشيش

نزار الرشدان - محمود مرضي - محمد أبو زريق "شرارة" - نور الروابدة

يزن النعيمات - موسى التعمري