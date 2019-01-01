موعد مباراة قطر ضد أفغانستان، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة قطر ضد أفغانستان في الجولة الأولى من تصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022،وكأس آسيا 2023، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح ملعب جاسم بن حمد أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين قطر وأفغانستان يوم الخميس القادم 5 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 6 محرم 1441 هجرياً، وذلك في الجولة الأولي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر ونهائيات كأس آسيا بالصين 2023.

يبدأ المنتخب العنابي مشواره في التصفيات المؤهلة المؤهلة لنهائيات كأس العالم وكأس آسيا 2023، بملاقاه منتخب أفغانستان، حيث يدخل المنتخب القطري بمجموعة ضمت كلاً من الهند، بنجلاديش، عمان، يدخل المنتخب القطري المباراة من أجل الحصول على المركز الأول فى هذه التصفيات ليضمن تأهله إلى بطولة كأس آسيا والتي ستقام فى الصين، وطبقا لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم، في حالة احتلال العنابي للمركز الأول فإنه لن يشارك في تصفيات المرحلة الأخيرة المؤهلة لنهائيات كأس العالم، حيث يتأهل تلقائيا للنهائيات لإعتباره البلد المنظم للبطولة

أعلن الإسباني فيليكس سانشيز المدير الفني للمنتخب القطري، القائمة النهائية لمباراتي أفغانستان والهند فى تصفيات مأس العالم 2022 وكأس آسيا2023

وتضم القائمة كل من، سعد الشيب، معتز برشم، محمد البكري، بيدرو ميجويل، سالم الهاجري، طارق سلمان، عبد الكريم حسن، خوخي بوعلام، حسن الهيدوس، أكرم عفيف، عبد العزيز الأنصاري، هاشم علي،بسام الراوي، عاصم مادبو، المعز علي، كريم بوضياف، علي عفيف، مصعب خضر، أحمد فتحي، يوسف عبد الرزاق، المهدي علي، أحمد علاء، عبد العزيز حاتم، عبد الله عبد السلام.

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موعد مباراة قطر ضد أفغانستان والقنوات الناقلة

الاتحاد القطري يُعين فيليكس سانشيز مدربًا للمنتخب الأوليمبي

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة قطر - أفغانستان استاد جاسم بن حمد الخميس 5 سبتمبر 2019 ،

6 محرم 1441،

19:30بتوقيت السعودية، 18:30بتوقيت مصر لم يتحدد بعد beIN SPORTS MAX 1 HD





الغيابات والتشكيل المتوقع لقطر

لن يفتقد منتخب قطر أي لاعب في المباراة ضد أفغانستان بسبب الإصابة أو الإيقاف، وستكون جميع العناصر متاحة امام المدرب الإسباني

غدًا موعدنا عند الساعة ٢٠:٢٢ بتوقيت قطر لكشف النقاب عن شعار كأس العالم FIFA قطر 2022™ في قطر وعدد من المدن والعواصم العربية والعالمية! pic.twitter.com/IyeAwUMoeg — Road to 2022 (@roadto2022) September 2, 2019

لن يغير فليكس سانشيز في الطريقة التي اعتاد عليها مع المنتخب، وسيدفع بميجيل، عبد الكريم حسن في قلب الدفاع، وثنائي محور الوسط، سالم الهاجري، كريم بوضيف، وسيقود هجوم العنابي في هذا اللقاء المعز علي.

التشكيل | 4-2-3-1

سعد الشيب

طارق سلمان - بيدرو ميجيل - عيد الكريم حسن - بسام الراوي

سالم الهاجري - كريم بو ضيف

أكرم عفيف - حسن الهيدوس - أحمد علاء الدين