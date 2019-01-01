موعد مباراة قطر ضد الهند، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة قطر ضد الهند في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، والذي يستضيفه ملعب جاسم بن حمد

محمد مصطفي

يفتح ملعب جاسم بن حمد أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين قطر والهند يوم الثلاثاء القادم 10 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 11 محرم 1441 هجرياً، وذلك في الجولة الثانية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر ونهائيات كأس آسيا بالصين 2023.

حقق العنابي فوزًا كبيرًا على نظيره منتخب أفغانستان بسداسية نظيفة، في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، في المباراة التي أقيمت على ملعب " جاسم بن حمد بنادي السد"، وبهذه النتيجة تصدر المنتخب القطري المجموعة الخامسة في التصفيات بفارق الأهداف عن منتخب عمان الذي فاز على الهند بنتيجة 2-1، ويدخل العنابي هذه التصفيات التي تضم كل من الهند، وبنجلاديش، أفغانستان، وطبقا لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم، في حالة احتلال العنابي للمركز الأول فإنه لن يشارك في تصفيات المرحلة الأخيرة المؤهلة لنهائيات كأس العالم، حيث يتأهل تلقائيًا للنهائيات لاعتباره البلد المنظم للبطولة

أعلن الإسباني فيليكس سانشيز المدير الفني للمنتخب القطري، القائمة النهائية لمباراتي أفغانستان والهند فى تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا2023.

وتضم القائمة كلًا من، سعد الشيب، معتز برشم، محمد البكري، بيدرو ميجويل، سالم الهاجري، طارق سلمان، عبد الكريم حسن، خوخي بوعلام، حسن الهيدوس، أكرم عفيف، عبد العزيز الأنصاري، هاشم علي،بسام الراوي، عاصم مادبو، المعز علي، كريم بوضياف، علي عفيف، مصعب خضر، أحمد فتحي، يوسف عبد الرزاق، المهدي علي، أحمد علاء، عبد العزيز حاتم، عبد الله عبد السلام.

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موعد مباراة قطر ضد الهند والقنوات الناقلة

الاتحاد القطري يُعين فيليكس سانشيز مدربًا للمنتخب الأوليمبي

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة قطر - الهند استاد جاسم بن حمد الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 ،

11 محرم 1441،

19:30 السعودية، 18:30 مصر لم يتحدد بعد beIN SPORTS MAX 1 HD

الغيابات والتشكيل المتوقع لقطر

لن يفتقد منتخب قطر أي من لاعبيه في المباراة القادمة ضد الهند بسبب الإصابة أو الإيقاف، وستكون جميع العناصر متاحة أمام المدرب الإسباني.

رسمياً .. يسرنا الكشف عن الشعار الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™#الوعد٢٠٢٢ pic.twitter.com/6JKArF36KV — Road to 2022 (@roadto2022) September 3, 2019

لن يغير فليكس سانشيز في الطريقة التي اعتاد عليها مع المنتخب، وسيدفع بكلًا من بيدرو ميجيل وعبد الكريم حسن في قلب الدفاع، وثنائي محور الوسط، سالم الهاجري، كريم بوضياف، بينما يقود هجوم العنابي في هذا اللقاء المعز علي.

التشكيل | 4-2-3-1

سعد الشيب

طارق سلمان - بيدرو ميجيل - عيد الكريم حسن - بسام الراوي

سالم الهاجري - كريم بوضياف

أكرم عفيف - حسن الهيدوس - بوعلام خوخي