موعد مباراة قطر القادمة في دور الـ 16 من كأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة قطر في دور الـ 16 من كأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

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يستقبل ستاد البيت، مباراة هامة للمنتخب القطري، في إطار مشواره لتحقيق لقب كأس آسيا، عندما يلعب في دور الـ 16 من المسابقة.

ووصل العنابي إلى دور الـ 16 من المسابقة، بعدما احتل صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، بعد الفوز على لبنان، وطاجيكستان، والمنتخب الصيني في الجولة الثالثة.

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ولم يتحدد حتى الآن منافس المنتخب القطري في دور الـ 16، إذ سيلعب مع فريق من أفضل ثوالث المجموعة، وسيكون إما صاحب المركز الثالث في المجموعة الثالثة، أو الرابعة، أو الخامسة.

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وفي السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة قطر في دور الـ 16 من كأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

جدول مباريات كأس آسيا 2023، المجموعات، الطريق للنهائي، سجل الفائزين

ما موعد مباراة قطر في دور الـ 16 من كأس آسيا 2023؟

موعد مباراة منتخب قطر في دور الـ 16 من كأس آسيا 2023 هو الإثنين 29 يناير 2024، على استاد البيت.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت بتوقيت قطر والسعودية، السادسة بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة قطر في دور الـ 16 من كأس آسيا 2023؟

مباريات كأس آسيا 2023 تذاع على شبكة قنوات "بي إن" القطرية، والتي تعد الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذا يمكنك متابعة مباراة منتخب قطر في دور الـ 16 من كأس آسيا 2023 على قنوات beIN Asian Cup التي تم تخصيصها لبث مباريات البطولة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب قطر - ثالث المجموعة الثالثة/الرابعة/الخامسة الإثنين 29 يناير 2024،

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات beIN Asian Cup

SSC (داخل السعودية) استاد البيت

تشكيل قطر المتوقع في دور الـ 16 من كأس آسيا 2023:

التشكيل| 3-5-2

معتز برشم

بيدرو ميجيل – لوكاس مينديز – المهدي علي

محمد وعد – عبد العزيز حاتم – احمد فتحي – حسن الهيدوس – يوسف عبد الرازق

أكرم عفيف - المعز علي

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