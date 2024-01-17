تعرف على موعد مباراة قطر القادمة ضد الصين في كأس أمم آسيا 2023 والقنوات الناقلة لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات

سيواصل المنتخب القطري حملته للوصول إلى لقبه الثاني في كأس أمم إفريقيا حين يواجه منتخب الصين الصعب في مباراة لن تكون سهلة على كتيبة المدرب ماركيز لوبيز.

ويطمح رجال العنابي لإثبات أنفسهم كفريق من بين أفضل الفرق المرشحة للتتويج بالبطولة، ولذلك لا يريدون خسارة نقاط في المجموعة.

في السطور التالية من موقع "جول".. نقدم لكم موعد مباراة المنتخب القطري القادمة ضد الصين والقنوات الناقلة..

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جدول مباريات كأس آسيا 2023: المجموعات، الطريق للنهائي، سجل الفائزين،الجوائز المالية والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة قطر والصين في كأس أمم آسيا 2023 ؟

تقام مباراة منتخب قطر والصين يوم الإثنين 22 يناير 2024 على ملعب خليفة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة قطر والصين في كأس أمم آسيا 2023؟

تمتلك شبكة "بي إن سبورتس" القطرية الحقوق لإذاعة مباريات كأس آسيا 2023 في الشرق الأوسط.

وتم تغيير اسم القنوات beIN asian cup،ويمكن مشاهدة المباريات على الإنترنت عبر تطبيق TOD.

داخل المملكة العربية السعودية، حصلت شبكة ssc على حقوق بث البطولة الآسيوية أيضًا.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب قطر - الصين الإثنين 22 يناير 2024

17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN asian cup

SSC خليفة الدولي

تشكيل قطر المتوقع لمباراة الصين في كأس أمم آسيا 2023

من المتوقع أن يعتمد ماركيز لوبيز على العناصر الآتية:

التشكيل: 4-3-3

مشعل برشم

محمد وعد - لوكاس مينديز. -طارق سلمان - بسام الراوي

مصطفى مشعل - جاسم جابر - أحمد فتحي

أكرم عفيف - إسماعيل محمد - المعز علي