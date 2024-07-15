موعد مباراة فيناليسيما 2025 بين إسبانيا والأرجنتين وأين تقام؟

تعرف على موعد مباراة فيناليسيما 2025 بين إسبانيا والأرجنتين وكل ما تريد معرفته عن المسابقة التي عادت للنور مؤخرًا...

تعود من جديد مباراة فيناليسيما، وهذه المرة ستجمع بين المنتخب الإسباني، بطل يورو 2024، ونظيره الأرجنتيني بطل كوبا أمريكا 2024.

وكان المباراة التي تجمع بين بطل قارة أوروبا، وأمريكا الجنوبية، قد عادت للنور مرة أخرى، قبل عامين عندما لعب المنتخب الإيطالي، امام نظيره الأرجنتيني، وفاز الألبيسيليستي، حينها باللقب للمرة الثانية في تاريخه.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة فيناليسيما 2025 وأين تقام وكل ما تريد معرفته عن اللقاء القوي.

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ما هي مباراة فيناليسيما؟

كلمة فيناليسيما، هي كلمة باللغة الإيطالية وترجمتها "النهائي الكبير" وتكون عن مباراة تجمع بين بطل قارة أوروبا للمنتخبات، مع بطل قارة أمريكا الجنوبية للمنتخبات، وقديمًا كانت تعرف باسم كأس أرتيمو فرانكي.

وقبل عامين تقرر إحياء هذه البطولة مرة أخرى بعد أن وقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ونظيره في أمريكا الجنوبية صفقة جديدة في سبتمبر 2021 من شأنها أن تشهد تعاون الهيئتين من خلال مشاركة مكتب في لندن واستضافة أحداث كرة القدم المختلفة.

وتقرر إقامة هذه البطولة كل أربع سنوات، بعد تعديل نظام بطولة كوبا أمريكا، لتقام في نفس العام الذي تقام بطولة اليورو.

من سيلعب مباراة فيناليسيما 2025؟

سيواجه منتخب إسبانيا، الفائز ببطولة يورو 2024، نظيره الأرجنتيني بطل كوبا أمريكا، في مباراة مرتقبة.

أين تقام مباراة فيناليسيما 2025؟

لم يتم حتى الآن تحديد مكان إقامة مباراة فيناليسيما 2025، على أن يتم اختيار أرض محايدة كما حدث في النسخة الماضية عندما استضاف ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، مباراة إيطاليا والأرجنتين.

ما موعد مباراة فيناليسيما 2025؟

لم يتم حتى الآن تحديد الموعد الرسمي، لإقامة مباراة فيناليسيما 2025، ولكن من المتوقع أن تكون بين شهري يونيو ويوليو 2025.

من هم أبطال فيناليسيما عبر التاريخ؟