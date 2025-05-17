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شاهد مباريات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي
بلال محمد

موعد مباراة فيلاديلفيا يونيون وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة فيلاديلفيا يونيون وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025 والقنوات الناقلة..

يستعد ليونيل ميسي وفريقه إنتر ميامي لمباراة رسمية جديدة حينما يحلون ضيوفًا على فيلاديلفيا يونيون ضمن مباريات الدوري الأمريكي في 2025.

ويتطلع إنتر ميامي لتقديم موسم رائع بعد الفوز الموسم الماضي بدرع المشجعين، تحت قيادة المتألق ليونيل ميسي المتوهج برفقة زملائه السابقين في البلوجرانا، جوردي ألبا ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس.

وتأمل كتيبة المدرب ماسيكارنوا، مصالحة الجماهير عقب السقوط في المباراة الماضية أمام أورلاندو سيتي، بثلاثية نظيفة وتراجع الفريق بشكل ملحوظ هذا الموسم.

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في السطور التالية يستعرض لكم موقع "جول" كل ما تريدون معرفته عن مباراة فيلاديلفيا يونيون وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة فيلاديلفيا يونيون وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025؟

موعد مباراة فيلاديلفيا يونيون وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025 هو يوم الأحد 25 مايو 2025 على ملعب سوبارو بارك.

المباراة التالية

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية والنصف صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت مصر وبتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة فيلاديلفيا يونيون وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025؟

ويمكن متابعة جميع مباريات فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.

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المباراةالموعدالقناة الناقلة

المعلق

الملعب

فيلاديلفيا يونيون - إنتر ميامي

الأحد 25 مايو 2025
02:30 مصر والسعودية

Apple TV+

-

سوبارو بارك

تشكيل إنتر ميامي المتوقع ضد فيلاديلفيا يونيون في الدوري الأمريكي 2025

من المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو المباراة بالتشكيل التالي:-

الخطة

4-4-2

حارس المرمى

أوسكار أوستاري

الدفاع

جوردي أليا - ماكسيميليانو فالكون - ديفيد مارتينيز - جونزالو لوجان

الوسط

تاديو أليندي - سيرجيو بوسكيتس - فيديريكو ريدوندو - بنجامين كريماسكي

الهجوم

ليونيل ميسي - لويس سواريز


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