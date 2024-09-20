موعد مباراة فياريال وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن مباراة برشلونة وفياريال في الجولة السادسة في الدوري الإسباني على ملعب "لا سيراميكا" والقنوات الناقلة ..

يعود برشلونة لمنافسات الدوري الإسباني حينما يحل ضيفًا على فياريال في ملعب "لا سيراميكا" في الجولة السادسة.

برشلونة انتصر في أول خمس مباريات في الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ موسم 2017-2018 ليتصدر الترتيب، لكنّه تلقى أول خسارة في الموسم بالهزيمة أمام موناكو في دوري ابطال أوروبا.

ولن تكون المهمة صعبة، إذ بدأ فياريال الموسم بصورة جيدة فتعادل مباراتين وانتصر في 3 خلال أول خمس جولات، كما أنّ ملعب "لا سيراميكا" ليس سهلًا لكتيبة برشلونة والتي انتصرت بصعوبة الموسم الماضي هناك.

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وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة فياريال وبرشلونة في الجولة السادسة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة فياريال وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025؟

موعد مباراة فياريال وبرشلونة، في الجولة السادسة من الدوري الإسباني 2024-2025، هو الأحد 22 سبتمبر 2024، على ملعب لا سيراميكا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة البداية في السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة فياريال وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة فياريال وبرشلونة عبر قناة beIN Sports 3.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراة الموعد القناة الناقلة البث عبر الإنترنت الملعب فياريال - برشلونة الأحد 22 سبتمبر 2024،

19:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 TOD TV لا سيراميكا

تشكيل برشلونة المتوقع أمام فياريال في الدوري الإسباني 2024-2025

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