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أحمد مجدي

موعد مباراة فرنسا وهولندا في كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة فرنسا وهولندا في كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة...

مباراة قوية لحساب يورو 2024 في الجولة الثانية من دور المجموعات ستجمع كلًا من فرنسا وهولندا.

فرنسا فازت بمباراتها الأولى أمام النمسا بهدف نظيف، بينما فازت هولندا على بولندا بهدفين لهدف.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة فرنسا وهولندا في كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة.

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ما موعد مباراة فرنسا وهولندا في كأس أوروبا يورو 2024؟

موعد مباراة فرنسا وهولندا في كأس أوروبا يورو 2024، هو يوم الجمعة 21 يونيو 2024 على ملعب ريد بول أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر والسعودية.

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ما القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وهولندا في كأس أوروبا يورو 2024؟

تذاع مباريات يورو 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة فرنسا وهولندا في كأس أوروبا يورو 2024 على شاشتها.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
فرنسا - هولنداالجمعة 21 يونيو 2024
22:00 مصر والسعودية		beIN Sports Max 2ريد بول أريناعصام الشوالي

تشكيل فرنسا المتوقع أمام هولندا في يورو2024

من المتوقع أن يدخل المدرب ديدييه ديشان المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل|4-2-4
حراسة المرمىمايك ماينان
خط الدفاعثيو هيرنانديز - دايوت أوباميكانو - ويليام ساليبا - جول كزندي
خط الوسطنجولو كانتي - أدريان رابيو
خط الهجومماركوس تورام - أنطوان جريزمان - عثمان ديمبيلي - أوليفييه جيرو

تشكيل هولندا المتوقع أمام فرنسا في يورو2024

من المتوقع أن يدخل المدرب رونالد كومان المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل|4-4-2
حراسة المرمىبارت فيربروجين
خط الدفاعناثان آكي - فيرجيل فان دايك - ستيفان دي فراي - دينزل دومفرايس
خط الوسطجيردي شوتين - جوي فيرمان - تيجاني رايندرز - تشافي سيمونز
خط الهجومممفيس ديباي - كودي جاكبو
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