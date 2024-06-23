موعد مباراة فرنسا وبولندا في يورو 2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة فرنسا وبولندا في الجولة الثالثة من مجموعات يورو 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب سيجنال إيدونا بارك، مباراة هامة وقوية تجمع بين فرنسا، وبولندا ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ليورو 2024.

وكان المنتخب الفرنسي، قد استهل مشواره في البطولة بفوز على النمسا، قبل أن يتعادل أمام هولندا، وسيسعى الديوك إلى استعادة نغمة الانتصارات امام بولندا، لضمان الوصول إلى الدور القادم من المسابقة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة فرنسا وبولندا، في مجموعات يورو 2024، والقنوات الناقلة.

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ما موعد مباراة فرنسا وبولندا في كأس أوروبا يورو 2024؟

موعد مباراة فرنسا وبولندا في يورو 2024، هو يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وبولندا في كأس أوروبا يورو 2024؟

تذاع مباريات يورو 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة فرنسا وبولندا في كأس أوروبا يورو 2024 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة فرنسا وبولندا في كأس أوروبا يورو 2024

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق فرنسا - بولندا الثلاثاء 25 يونيو 2024،

19:00 مصر والسعودية beIN Sports Max 1 سيجنال إيدونا بارك علي سعيد الكعبي

تشكيل فرنسا المتوقع أمام بولندا في يورو2024:

من المتوقع أن يدخل المدرب ديدييه ديشان المباراة بالتشكيل التالي:-