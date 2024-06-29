مباراة قوية لحساب يورو 2024 في الدور الثاني لحساب دور الـ 16ستجمع كلًا من فرنسا وبلجيكا.
الفريقان احتلا المركز الثاني في مجموعتيهما، لذا التقيا في دور الستة عشر وفقًا لقواعد البطولة.
وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة فرنسا وبلجيكا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة....
ما موعد مباراة فرنسا وبلجيكا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024؟
موعد مباراة فرنسا وبلجيكا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024، هو يوم الإثنين 1 يوليو 2024 على ملعب دوسلدورف أرينا.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر والسعودية.
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ما القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وبلجيكا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024؟
تذاع مباريات يورو 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة فرنسا وبلجيكا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024 على شاشتها.
شاهد البث المباشر لمباراة فرنسا وبلجيكا في دور الـ 16 من كأس أوروبا 2024
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الملعب
|المعلق
|فرنسا - بلجيكا
|الإثنين 1 يوليو 2024
19:00 مصر والسعودية
|beIN Sports Max 1
|دوسلدورف أرينا
|حسن العيدروس
تشكيل فرنسا المتوقع أمام بلجيكا في يورو2024
|التشكيل| 4-2-4
|حراسة المرمى
|مايك ماينان
|خط الدفاع
|ثيو هيرنانديز - دايوت أوباميكانو - ويليام ساليبا - جول كوندي
|خط الوسط
|نجولو كانتي - أدريان رابيو
|خط الهجوم
|برادلي باركولا - أنطوان جريزمان - عثمان ديمبيلي - كيليان مبابي