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France ItalyGetty Images
دوري الأمم الأوروبية - المجموعة أ
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بارك دي برينس
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جدول مبارات وترتيب مجموعات دوري الأمم الأوروبية 2024-2025
أحمد جمال

موعد مباراة فرنسا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة

فرنسا v إيطاليادوري الأمم الأوروبية - المجموعة أفرنساإيطاليا

تعرف على موعد مباراة فرنسا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة...

تستعد منتخبات أوروبا لبطولة دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، والتي تعد بطوله هامة للكثير من المنتخبات لكتابة تاريخ جديد في بطولة جديدة نسبياً، حيث كانت أول نسخة منها هي 2018-2019.

ويدخل المنتخب الفرنسي البطولة وهو يملك لقب وحيد من دوري أمم أوروبا، والتي حققها في نسخة 2021 على حساب المنتخب الإسباني، بينما أفضل نتيجة حققها المنتخب الإيطالي هي المركز الثالث في نسختي 2021 و 2023.

يقع المنتخبين ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضاً منتخب بلجيكا والكيان، وبالطبع تسعى جميع المنتخبات لتصدر المجموعة منذ البداية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة فرنسا وإيطاليا في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة....

ما موعد مباراة فرنسا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025؟

موعد مباراة فرنسا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، هو يوم الجمعة 6 سبتمبر 2024 على ملعب حديقة الأمراء.

المباراة التالية

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، وبالتأكيد ستجد مباراة فرنسا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 على شاشتها.

كما يمكنكم متابعة المباراة على الإنترنت من خلال تطبيق TOD.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
فرنسا - إيطالياالجمعة 6 سبتمبر 2024
21:45 مصر والسعودية		beIN Sports 1حديقة الأمراءعصام الشوالي

تشكيل فرنسا المتوقع أمام إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025

من المتوقع أن يدخل المدرب ديديه ديشامب المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىجيلوم ريستيس
خط الدفاعكيليان سيلديليا - لويك بادي - كاستيلو لوكيبا - أدريان تروفيرت
خط الوسطأندي ضيوف - يوريس شوتارد - ماجنيس أكليوش
خط الهجومألكسندر لاكازيت - جون ماتيتا - مايكل أوليز

تشكيل إيطاليا المتوقع أمام فرنسا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025

من المتوقع أن يدخل المدرب لوتشيانو سباليتي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل| 3-5-2
حراسة المرمىجيانلويجي دوناروما
خط الدفاعجيانلوكا مانشيني - ماتيو دارميان - أليساندرو باستوني
خط الوسطدافيدي فراتيزي - جورجينيو - فيديريكو دي ماركو - نيكولو باريلا
خط الهجومفيديريكو كييزا - ماتيا زاكاني - ماتيو ريتيجي
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