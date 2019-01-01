موعد مباراة فرنسا ضد ألبانيا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة فرنسا القادمة ضد ألبانيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح ملعب دو فرانس أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين فرنسا والبانيا يوم السبت 7 سبتمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 8 محرّم 1441 هجريًا، وذلك في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

حقق منتخب الديوك فوز مهم في مشواره في التصفيات على حساب منتخب أندورا برباعية نظيفة، وذلك في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، وبهذه النتيجة، يستعيد المنتخب الفرنسي صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف أمام تركيا وأيسلندا بعدما خسرها في الجولة الماضية إثر سقوطه أمام مضيفه المنتخب التركي 0-2، وخاض زملاء مبابي مباراة ودية واحدة في التوقف الدولي الماضي كانت أمام بوليفيا وحققوا الفوز بهدفين دون رد.

يأتي منتخب ألبانيا في المركز الرابع فى المجموعة الثامنة برصيد ست نقاط، جمعهم من فوزين وهزيمتين، حيث خسر أمام نركيا في الجولة الأولى، ثم حقق الفوز على حساب أندورا في الجولة الثانية، وخسر أمام آيسلندا في الجولة الثالثة، وفي الجولة الرابعة حقق انتصار أمام مالطة بهدفين دون رد، وتضم هذه المجموعة ست منتخبات هم، تركيا، آيسلندا، مولدوفا، أندورا، بجانب المنتخب الفرنسي.

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موعد مباراة فرنسا ضد ألبانيا والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة فرنسا - ألبانيا ملعب دو فرانس السبت 7 سبتمبر 2019 ميلادياً،

8 محرّم 1441 ،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية خيسوس خيل مانزانز 1 beIN SPORTS HD

الغيابات والتشكيل المتوقع لفرنسا

لن يفتقد منتخب فرنسا أي لاعب بسبب الإيقاف في مباراة أندورا، ولكن سيغيب نجولو كانتي نجم وسط ملعب فريق تشيلسي عقب تعرضه للإصابة في الركبة

سيدفع المدرب الفرنسي بنفس الأسماء الأساسية التي يعتمد عليها في مبارياته مع الديوك، ففي خط الدفاع سيتواجد صامويل أومتيتي بجانب رافائيل فاران، أما في الهجوم فسيعتمد على أوليفييه جيرو وخلفه الثلاثي كيليان مبابي وجريزمان وبليز ماتويدي الذي سيُكلف بأدوار دفاعية كما هو معتاد.

التشكيل | 4-2-3-1