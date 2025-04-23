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Inter Miami CF v Los Angeles Football Club - CONCACAF Champions Cup 2025Getty Images Sport
أحمد مجدي

موعد مباراة فانكوفر وايت كابس وإنتر ميامي في كأس أبطال الكونكاكاف 2025 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة فانكوفر وايت كابس وإنتر ميامي في كأس أبطال الكونكاكاف 2025 والقنوات الناقلة..

يستعد ليونيل ميسي وفريقه إنتر ميامي لمباراة رسمية جديدة حينما يحلون ضيوفًا على فانكوفر وايت كابس الكندي ضمن مباريات نصف كأس أبطال الكونكاكاف.

ويتطلع إنتر ميامي لتقديم موسم رائع بعد الفوز الموسم الماضي بدرع المشجعين، تحت قيادة المتألق ليونيل ميسي المتوهج برفقة زملائه السابقين في البلوجرانا، جوردي ألبا ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس.

في السطور التالية يستعرض لكم موقع "جول" كل ما تريدون معرفته عن مباراة فانكوفر وايت كابس وإنتر ميامي ضمن مباريات نصف نهائي كأس أبطال الكونكاكاف 2025 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما هو موعد مباراة فانكوفر وايت كابس وإنتر ميامي في كأس أبطال الكونكاكاف 2025؟

موعد مباراة فانكوفر وايت كابس وإنتر ميامي في نصف نهائي كأس أبطال الكونكاكاف 2025 هو يوم الجمعة 25 أبريل 2025 على ملعب بي سي بليس معقل فانكوفر وايت كابس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة والنصف صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت مصر، السادسة والنصف بتوقيت السعودية.

المباراة التالية

ما القنوات الناقلة لمباراة فانكوفر وايت كابس وإنتر ميامي في كأس أبطال الكونكاكاف 2025؟

يتم نقل مباريات كأس أبطال الكونكاكاف 2025 عبر القناة الرسمية لاتحاد الكونكاكاف عبر "يوتيوب"..

المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب

فانكوفر وايت كابس - إنتر ميامي

الجمعة 25 أبريل 2025
05:30 مصر، 06:30 السعودية

يوتيوببي سي بليس

تشكيل إنتر ميامي المتوقع ضد فانكوفر وايت كابس في كأس أبطال الكونكاكاف 2025

من المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو المباراة بالتشكيل التالي:-

الخطة

4-4-2

حارس المرمى

أوسكار أوستاري

الدفاع

جوردي أليا - نواه ألين - جونزالو لوجان - مارسيلو ويجاندت

الوسط

تاديو أليندي - سيرجيو بوسكيتس - يانيك برايت - بنيامين كريماستشي

الهجوم

ليونيل ميسي - لويس سواريز


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