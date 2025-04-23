تعرف على موعد مباراة فانكوفر وايت كابس وإنتر ميامي في كأس أبطال الكونكاكاف 2025 والقنوات الناقلة..

يستعد ليونيل ميسي وفريقه إنتر ميامي لمباراة رسمية جديدة حينما يحلون ضيوفًا على فانكوفر وايت كابس الكندي ضمن مباريات نصف كأس أبطال الكونكاكاف.

ويتطلع إنتر ميامي لتقديم موسم رائع بعد الفوز الموسم الماضي بدرع المشجعين، تحت قيادة المتألق ليونيل ميسي المتوهج برفقة زملائه السابقين في البلوجرانا، جوردي ألبا ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس.

في السطور التالية يستعرض لكم موقع "جول" كل ما تريدون معرفته عن مباراة فانكوفر وايت كابس وإنتر ميامي ضمن مباريات نصف نهائي كأس أبطال الكونكاكاف 2025 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما هو موعد مباراة فانكوفر وايت كابس وإنتر ميامي في كأس أبطال الكونكاكاف 2025؟

موعد مباراة فانكوفر وايت كابس وإنتر ميامي في نصف نهائي كأس أبطال الكونكاكاف 2025 هو يوم الجمعة 25 أبريل 2025 على ملعب بي سي بليس معقل فانكوفر وايت كابس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة والنصف صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت مصر، السادسة والنصف بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة فانكوفر وايت كابس وإنتر ميامي في كأس أبطال الكونكاكاف 2025 ؟

يتم نقل مباريات كأس أبطال الكونكاكاف 2025 عبر القناة الرسمية لاتحاد الكونكاكاف عبر "يوتيوب"..

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب فانكوفر وايت كابس - إنتر ميامي الجمعة 25 أبريل 2025

05:30 مصر، 06:30 السعودية يوتيوب بي سي بليس

تشكيل إنتر ميامي المتوقع ضد فانكوفر وايت كابس في كأس أبطال الكونكاكاف 2025

من المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو المباراة بالتشكيل التالي:-