موعد مباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن مباراة ريال مدريد وفالنسيا المؤجلة من الجولة 12 في الدوري الإسباني 2024-2025..

يحل ريال مدريد ضيفًا على نظيره فالنسيا في المباراة المؤجلة من الجولة 12 في الدوري الإسباني 2024-2025 على ملعب "ميستايا".

كان من المقرر خوض المباراة في الثاني من نوفمبر الماضي، ولكن تأجلت بسبب عاصفة دانا التي ضربت منطقة فالنسيا وتسببت في العديد من الضحايا.

ولن تكون المباراة سهلة على الطرفين، فالنادي الملكي لم ينتصر في آخر زياراتين لملعب "ميستايا"، إذ خسر في الموسم قبل الماضي بهدف نظيف وتعادل الموسم الماضي بنتيجة 2-2.

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أما فالنسيا فلا يعيش أفضل مواسمه في الوقت الحالي، ويتواجد في المركز قبل الأخير بعد أن حقق الفوز في مباراتين فقط من أصل 17 لقاء، كما أقال مدربه روبن باراخا بسبب سوء النتائج وأعلن التعاقد مع كارلوس كوربيران لتكون مواجهة ريال مدريد الأولى له مع الفريق.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة فالنسيا وريال مدريد في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا المؤجلة من الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 هو يوم الجمعة 3 يناير 2025، على ملعب ميستايا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق نوفل باشي.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهد المباراة عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة البث عبر الإنترنت الملعب المعلق فالنسيا - ريال مدريد الجمعة 3 يناير 2025

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 TOD TV ميستايا نوفل باشي

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام فالنسيا في الدوري الإسباني 2024-2025

يستمر غياب كلًا من داني كارباخال وإيدير ميليتاو للإصابة، ورغم عودة ديفيد ألابا للتدريبات لكنّه لم يتلق التصريحات الطبي بعد.

كما عاد فيرلاند ميندي من الإصابة، ولكن من المرجح عدم مشاركته بشكل أساسي في المواجهة.

وقد يعتمد المدرب كارلو أنشيلوتي على العناصر الآتية: