موعد مباراة فالنسيا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة فالنسيا وبرشلونة في الجولة الأولى من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل برشلونة، ضيفًا ثقيلًا على فالنسيا، في ملعب ميستايا معقل الخفافيش ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

برشلونة، تحت قيادة مدربه الجديد هانز فليك، يسعى لبداية الموسم بكل قوة وتأكيد جدارته بالمنافسة على اللقب هذا الموسم، بعد جولة تحضيرية قوية حقق فيها العديد من الانتصارات.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة فالنسيا وبرشلونة في الجولة الأولى من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة فالنسيا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

موعد مباراة فالنسيا وبرشلونة في الجولة الأولى من الدوري الإسباني 2024-2025 هو يوم السبت 17 أغسطس 2024، على ملعب ميستايا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة فالنسيا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة فالنسيا وبرشلونة عبر قناة beIN Sports 1.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب فالنسيا - برشلونة السبت 17 أغسطس 2024،

22:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 ميستايا

تشكيل برشلونة المتوقع أمام فالنسيا في الدوري الإسباني2024-2025: