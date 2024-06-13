تعرف على موعد مباراة فاركو والأهلي في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة..

يعود الأهلي إلى المباريات المحلية من جديد، بعد فوزه ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وسيبدأ مشوارًا جديدًا في رحلة البحث عن لقب يضاف لخزائن القلعة الحمراء، عندما يلعب أمام فاركو في الدوري المصري 2023-2024.

ويدخل الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد فوزه ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 12 في تاريخه، وسيعمل على تفادي أي مفاجآت أمام فاركو، لمواصلة مشوار الحفاظ على لقب المسابقة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي القادمة ضد فاركو في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة..

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ما موعد مباراة فاركو والأهلي في الدوري المصري 2023-2024؟

موعد مباراة فاركو والأهلي في الدوري المصري 2023-2024 هو الجمعة 14 يونيو 2024 على استاد برج العرب.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة فاركو والأهلي في الدوري المصري 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري المصري عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" ستجد مباراة فاركو والأهلي على شاشتها.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب فاركو - الأهلي الجمعة 14 يونيو 2024

19:00 مصر والسعودية OnTime Sports برج العرب

التشكيل المتوقع للأهلي أمام فاركو في الدوري المصري 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب مارسيل كولر المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3