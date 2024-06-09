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Egypt celebrate Ghana Africa Cup of Nations 2023Getty
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جدول مباريات وترتيب مصر في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
بلال محمد

موعد مباراة غينيا بيساو ومصر في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

غينيا - بيساو v مصرمصرWorld Cup Qualification CAFغينيا - بيساو

تعرف على موعد مباراة مصر القادمة ضد غينيا بيساو في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

مباراة جديدة لمنتخب مصر، في مشواره بتصفيات كأس العالم 2026، إذ يحل ضيفًا ضيفًا ثقيلًا على غينيا بيساو في الجولة الرابعة من التصفيات.

استهل منتخب مصر مشواره في التصفيات بفوز مقنع على جيبوتي بسداسية نظيفة، ثم فاز على سيراليون بهدفين دون رد، ثم الفوز على بوركينا فاسو بهدفين لهدف، والآن يضرب موعدًا مع غينيا بيساو.

ويدخل الفراعنة اللقاء، بهدف مواصلة للانتصارات للاقتراب أكثر من التأهل إلى المونديال القادم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة مصر القادمة أمام غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة..

ما هو موعد مباراة غينيا بيساو ومصر في تصفيات كأس العالم 2026؟

موعد مباراة غينيا بيساو ومصر في تصفيات كأس العالم 2026 هو يوم الإثنين 10 يونيو 2024 على ستاد 24 سبتمبر.

المباراة التالية

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة غينيا بيساو ومصر في تصفيات كأس العالم 2026؟

حصلت شبكة "SSC" الرياضية السعودية على حقوق بث تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة إفريقيا...

كيف تشاهد مباراة غينيا بيساو ومصر في تصفيات كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

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المباراةالمشاهدة عبر الإنترنت
غينيا بيساو - مصرشاهد

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
غينيا بيساو - مصرالإثنين 10 يونيو 2024،
19:00 مصر والسعودية		SSC SPORT 1 HD24 سبتمبرمدحت شلبي

تشكيل مصر المتوقع أمام غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2024:

التشكيل|4-3-3
حراسة المرمىمحمد الشناوي
خط الدفاععمر كمال عبد الواحد - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد حمدي
خط الوسطحمدي فتحي - أحمد سيد زيزو - إمام عاشور
خط الهجوممحمود حسن تريزيجيه - مصطفى محمد - محمد صلاح
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