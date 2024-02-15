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ahly-ittihad@AlAhly
بلال محمد

موعد مباراة شباب بلوزداد والأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

CR Belouizdad v Al Ahly SCدوري أبطال إفريقياAl Ahly SCCR Belouizdad

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد شباب بلوزداد في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل النادي الأهلي المصري، ضيفًا ثقيلًا على شباب بلوزداد الجزائري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024.

الأهلي استهل مبارياته في المجموعة الرابعة بانتصار ساحق على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة، ثم تعادل مع يانج أفريكانز في الجولة الثانية خارج الديار، وتعادل مع شباب بلوزداد في الجولة الماضية، وسيعمل على تحقيق الانتصار للاستمرار على صدارة المجموعة.

على الجانب الآخر افتتح شباب بلوزداد مبارياته بفوز على يانج أفريكانز، قبل أن يخسر من ميدياما بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثانية، وتعادل مع الأهلي في الجولة الثالثة ليحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي القادمة ضد شباب بلوزداد في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

ما موعد مباراة شباب بلوزداد والأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024؟

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، هو الجمعة 16 فبراير، على ملعب 20 أغسطس.

المباراة التالية

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، يمكنك مشاهدة المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 6 لنقل مباريات دوري أبطال إفريقيا بما فيها لقاء الأهلي وشباب بلوزداد.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
شباب بلوزداد - الأهليالجمعة 16 فبراير 2024،
22:00 مصر، 23:00 السعودية		beIN SPORTS HD 620 أغسطس

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب مارسيل كولر المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمىمصطفى شوبير
خط الدفاععلي معلول - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني
خط الوسطمروان عطية - إمام عاشور - أليو ديانج
خط الهجومحسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو
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