كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلي القادمة في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2024-2025 ضد شباب بلوزداد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يحل الأهلي، ضيفًا ثقيلًا على حساب نظيره شباب بلوزداد، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا 2024-2025 على ستاد 20 أوت 1956.

الأهلي دخل بقوة إلى دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على ستاد أبيدجان في الجولة الأولى بنتيجة 4-2، ولكنه تعادل سلبيًا في الجولة الثانية أمام أورلاندو، قبل أن يضرب بلوزداد في الجولة الثالثة بستة أهداف مقابل هدف.

وسيعمل الشياطين الحمر، على مواصلة حصد النقاط والابتعاد بصدارة المجموعة، للاقتراب أكثر من التأهل إلى الدور القادم، في رحلة الحفاظ على اللقب.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة شباب بلوزداد والأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025 والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة شباب بلوزداد والأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025؟

موعد مباراة شباب بلوزداد والأهلي في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا 2024-2025، هو يوم الجمعة 3 يناير 2025، على ستاد 20 أوت 1956.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة شباب بلوزداد والأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري أبطال إفريقيا عبر قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة شباب بلوزداد والأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة شباب بلوزداد والأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عن طريق تطبيق TOD TV.

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