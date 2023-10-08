موعد مباراة الأهلي القادمة في السوبر ليج الإفريقي 2023-2024

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة أمام سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي السوبر ليج الإفريقي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل الأهلي، ضيفًا ثقيلًا على حساب سيمبا التنزاني، في أولى مباريات الفريقين في أحدث بطولات الاتحاد الإفريقي، في ذهاب ربع نهائي السوبر ليج الإفريقي 2023-2024.

وقرر الاتحاد الإفريقي، تدشين بطولة جديدة بمسمى "السوبر ليج الإفريقي" تضم ثمانية فرق من فرق النخبة في القارة السمراء، وتقام المباريات فيها بنظام الذهاب والإياب.

وسيلاقي الفائز من مباراة الأهلي وسيمبا، الفائز من مباراة صن داونز الجنوب إفريقي، وبترو أتلتيكو الأنجولى، في نصف النهائي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الأهلي وسيمبا في السوبر ليج الإفريقي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة سيمبا والأهلي في السوبر ليج الإفريقي 2023-2024؟

موعد مباراة سيمبا والأهلي في السوبر ليج الإفريقي 2023-2024، هو الجمعة 20 أكتوبر 2023، على الملعب الوطني مكابا في مدينة دار السلام.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مباراة سيمبا والأهلي في السوبر ليج الإفريقي 2023-2024؟

حصلت شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، على حقوق إذاعة مباريات السوبر ليج الإفريقي، وستذيع مباراة المارد الأحمر وسيمبا عبر شاشتها.