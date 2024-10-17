موعد مباراة سيلتا فيجو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة سيلتا فيجو وريال مدريد في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل سيلتا فيجو، نظيره ريال مدريد في مباراة هامة وقوية في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني 2024-2025، على ملعب بالايدوس.

ريال مدريد، بعد بداية ليست هي الأفضل في الدوري هذا الموسم، يدخل المباراة بهدف الخروج بنقاط المباراة كاملة لمواصلة ملاحقة برشلونة على قمة ترتيب الدوري.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة سيلتا فيجو وريال مدريد في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة سيلتا فيجو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

موعد مباراة سيلتا فيجو وريال مدريد في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 هو يوم السبت 19 أكتوبر 2024، على ملعب بالايدوس.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة سيلتا فيجو وريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة سيلتا فيجو وريال مدريد عبر قناة beIN Sports 3.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الملعب سيلتا فيجو - ريال مدريد السبت 19 أكتوبر 2024،

22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 علي محمد علي بالايدوس

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2024-2025