موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة أمام سيراميكا كيلوباترا المؤجلة من الجولة الثانية من الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة...

يواصل الأهلي، منافساته في الدوري المصري 2022-2024، عندما يحل ضيفًا ثقيلًا على حساب سيراميكا كيلوباترا، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثانية للبطولة.

وخاض الأهلي ثلاث مباريات حتى الآن في موسم 2023-2024 من الدوري المصري، حقق الفوز في الأولى على المصري بنتيجة 4-0، ثم فاز على الإسماعيلي بنتيجة 3-1، ثم فاز على المقاولون العرب بهدفين لهدف.

ويحتل الأهلي المركز الخامس في سلم ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، وبفارق أربع نقاط عن بيراميدز المتصدر.

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أما سيراميكا كيلوباترا، فيدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على بيراميدز في الجولة الماضية، وسيعمل على الخروج بنتيجة إيجابية امام المارد الأحمر تساعده في مشواره بالبطولة هذا الموسم.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي القادمة ضد سيراميكا كيلوباترا المؤجلة من الجولة الثانية من الدوري المصري موسم 2023-24 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة سيراميكا كيلوباترا والأهلي في الدوري المصري 2023-2024؟

موعد مباراة سيراميكا كيلوباترا والأهلي المؤجلة من الجولة الثانية من الدوري المصري موسم 2023-24 هو يوم الأربعاء 8 نوفمبر نوفمبر 2023 على استاد القاهرة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة سيراميكا كيلوباترا والأهلي في الدوري المصري 2023-2024؟

تمتلك قنوات أون تايم سبورتس حقوق بث مباريات الدوري المصري بصورة حصرية، وبالتالي يمكن من مشاهد مواجهة سيراميكا كيلوباترا والأهلي عبر شاشتها.

كما تستطيع متابعة اللقاء عبر الإنترنت من خلال موقع "كورة بلس".