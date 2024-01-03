تعرف. على موعد مباراة سوريا وقيرغيزستان الودية استعدادًا لكأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة

يخوض المنتخب السوري مباراة ودية ضد ضيفه القيرغيزستاني استعدادًا لبطولة كأس آسيا 2023 بالنسبة للمنتخبين المشاركين في البطولة.

ويدخل "نسور قاسيون" المباراة وعينه على تقديم بروفة جيدة للبطولة توجه رسالة لكل فرق القارة بأن المنتخب السوري لن يكون لقمة سائغة في هذه البطولة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة سوريا وقيرغيزستان الودية استعدادًا لكأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة..

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ما موعد مباراة سوريا وقيرغيزستان الودية استعدادًا لكأس آسيا 2023؟

تقام مباراة سوريا وقيرغيزستان الودية استعدادًا لكأس آسيا 2023 يوم الجمعة 5 يناير 2024 على ملعب "آل مكتوم".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة سوريا وقيرغيزستان الودية استعدادًا لكأس آسيا 2023؟

تذاع مباراة سوريا وقيرغيزستان الودية استعدادًا لكأس آسيا 2023 على قناة السعودية الرياضية.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب سوريا - قيرغيزستان الجمعة 5 يناير 2024

17:30 مصر، 18:30 السعودية أبو ظبي الرياضية آل مكتوم

التشكيل المتوقع لسوريا

من المتوقع أن يدخل المدرب هيكتور كوبر المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

إبراهيم عالمة

مؤيد العجان - خالد كردغلي - ثائر كروما - أيهم أوسو

إبراهيم هيسار - محمود الأسود - فهد اليوسف

مارديك مارديكيان - بابلو صباغ - غمر خربين