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أحمد مجدي

موعد مباراة ساوثامبتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة ساوثامبتون وليفربول في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف ساوثامبتون نظيره ليفربول في مباراة قوية ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025 على ملعب سانت ماري.

ليفربول يدخل المباراة بهدف الفوز ولا شيء آخر من أجل الاستمرار في التصدر الذي ابتعد الريدز في معركتهم بخمس نقاط كاملة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة ساوثامبتون وليفربول في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة ساوثامبتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

موعد مباراة ساوثامبتون وليفربول، في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي 2024-2025، هو الأحد 24 نوفمبر 2024، على ملعب سانت ماري.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السادسة والنصف بتوقيت مصر.

المباراة التالية

ما القنوات الناقلة لمباراة ساوثامبتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ساوثامبتون وليفربول عبرها.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالبث عبر الإنترنتالملعبالمعلق
ساوثامبتون - ليفربولالأحد 24 نوفمبر 2024،
19:30 السعودية، 18:30 مصر		beIN Sports HD 1TOD TVسانت ماريمحمد بركات

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي 2024-2025

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىكويمين كيليهير
خط الدفاعأندرو روبرتسون - إبراهيما كوناتيه - فيرجيل فان دايك - كونور برادلي
خط الوسطأليكسيس ماك أليستر - ريان جرافينبيرش - كورتيس جونز
خط الهجوممحمد صلاح - داروين نونيز - كودي جاكبو
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