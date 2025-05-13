تعرف على موعد مباراة سان خوسيه وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025 والقنوات الناقلة..

يستعد ليونيل ميسي وفريقه إنتر ميامي لمباراة رسمية جديدة حينما يحلون ضيوفًا على سان خوسيه ضمن مباريات الدوري الأمريكي في 2025.

ويتطلع إنتر ميامي لتقديم موسم رائع بعد الفوز الموسم الماضي بدرع المشجعين، تحت قيادة المتألق ليونيل ميسي المتوهج برفقة زملائه السابقين في البلوجرانا، جوردي ألبا ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس.

في السطور التالية يستعرض لكم موقع "جول" كل ما تريدون معرفته عن مباراة سان خوسيه وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025 والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة سان خوسيه وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025؟

موعد مباراة سان خوسيه وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025 هو يوم الخميس 15 مايو 2025 على ملعب باي بال معقل سان خوسيه.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة والنصف صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة سان خوسيه وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025 ؟

لا يتم نقل مباريات الدوري الأمريكي 2025 عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط، حيث لم تعلن أي شبكة عربية حتى الآن عن حصولها على حقوق بث إذاعة المباريات إلا بعض المباريات المنقولة على دبي الرياضية.

ولكن يمكن متابعة مباريات فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب سان خوسيه - إنتر ميامي الخميس 15 مايو 2025

05:30 مصر والسعودية Apple TV+ باي بال ستاديوم

تشكيل إنتر ميامي المتوقع ضد سان خوسيه في الدوري الأمريكي 2025

من المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو المباراة بالتشكيل التالي:-