موعد مباراة رينجرز وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول ورينجرز في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يحتضن ملعب "إيبروكس ستاديوم" في مدينة جلاسكو مواجهة قوية، حين يستضيف مباراة رينجرز وليفربول في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

المجموعة الأولى في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا تضم إلى جانب ليفربول ورينجرز فريقي أياكس الهولندي، ونابولي الإيطالي.

ليفربول افتتح مشوار الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا بخسارة ثقيلة خارج أرضه أمام نابولي بنتيجة 4-1، لكنه استعاد النسق في الجولة الثانية وحقق الفوز على أياكس بنتيجة 2-1، وحقق فوزًا هامًا على رينجرز في الجولة الثالثة بهدفين نظيفين.

أما رينجرز، فقد تعرض للهزيمة في أول ثلاث جولات، حيث سقط أمام أياكس بنتيجة 4-0، قبل أن يتلقى ثلاثية من نابولي، ويسقط في الجولة الماضية أمام "الريدز".

ويتصدر نابولي ترتيب فرق المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا 2022-23 برصيد تسع نقاط، ويأتي ليفربول ثانيًا برصيد ست نقاط، فيما يحتل أياكس المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، فيما يتذيل رينجرز ترتيب فرق المجموعة دون رصيد.

وفي هذا التقرير نتعرف إلى موعد مباراة رينجرز وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2022-23 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة رينجرز وليفربول؟

موعد مباراة رينجرز وليفربول في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا هو يوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022، على ملعب "إيبروكس ستاديوم" في مدينة جلاسكو.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة رينجرز وليفربول؟

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وستذاع مباراة رينجرز وليفربول عبر شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب رينجرز - ليفربول الأربعاء 12 أكتوبر 2022،

20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium إيبروكس ستاديوم

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يعتمد المدرب يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-2-2

أليسون

جو جوميز - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - كوستاس تسيميكاس

تياجو - فابينيو

محمد صلاح - ديوجو جوتا

روبيرتو فيرمينو - داروين نونيز