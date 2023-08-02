موعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس الودية 2023، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد المباراة الودية في صيف 2023 بين ريال مدريد ويوفنتوس، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستضيف ملعب كامبنج وورلد، في الولايات المتحدة الأمريكية، مباراة ودية قوية بين ريال مدريد ويوفنتوس في المعسكر التحضيري للفريقين قبل الموسم الجديد.

ويوجد الفريقان في الولايات المتحدة لخوض معسكر تدريبي، قبل انطلاق الموسم الجديد في شهر أغسطس المقبل.

ويطمح لاعبو الريال ومدربهم كارلو أنشيلوتي في مصالحة جماهيرهم بعد الخسارة في آخر الوديات أمام الغريم برشلونة بثلاثية مقابل لا شيء.

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الآن سنتعرف سويًا على موعد اللقاء الودي بين ريال مدريد ويوفنتوس في صيف 2023، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع، وكيف تتابعها عبر الإنترنت وأكثر من ذلك.

ما هو موعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس الودية في صيف 2023؟

موعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس، الودية في المعسكر التحضيري للفريقين، في الولايات المتحدة الأمريكية، هو الخميس 3 أغسطس2023، على ملعب كامبنج وورلد.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف صباح الخميس بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ويوفنتوس الودية في صيف 2023؟

ستبث قنوات أبو ظبي الرياضية مباراة ريال مدريد ويوفنتوس الودية في صيف 2023 بالولايات المتحدة الأمريكية..

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ريال مدريد - يوفنتوس الخميس 3 أغسطس 2023

02:30 مصر والسعودية AD Sports 1 HD كامبنج وورلد

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يدخل المدرب كارلو أنشيلوتي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: دافيد الابا - أنطونيو روديجر - إيدير ميليتاو.- داني كارباخال

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - توني كروس - لوكا مودريتش

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - براهيم دياز - رودريجو جويس

التشكيل المتوقع ليوفنتوس

من المتوقع أن يدخل المدرب ماسيميليانو أليجري المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 3-5-2

حراسة المرمى: فويتشيك شتشيسني

خط الدفاع: دانيلو - جليسون بريمير - فيديريكو جاتي

خط الوسط: فابيو ميريتي - مانويل لوكاتيلي - وستون ماكيني - تيموتي ويا - فيليب كوستيتش

خط الهجوم: مويس كين - فيديريكو كييزا