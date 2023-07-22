موعد مباراة ريال مدريد وميلان الودية 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وميلان الودية، والتي تقام ضمن تحضيرات الفريقين لمنافسات موسم 2023-24، وما هي القنوات الناقلة؟

يبدأ نادي ريال مدريد الإسباني تحضيراته لمنافسات موسم 2023-24، وذلك في المعسكر الذي يقضيه حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ريال مدريد سيخوض عددًا من المباريات في الولايات المتحدة، والتي ستكون بدايتها مباراة ميلان، ثم سيلعب مع مانشستر يونايتد وبرشلونة ويوفنتوس.

ويحاول النادي الملكي استغلال الفترة التحضيرية من أجل مواصلة انسجام الصفقات الجديدة مع الفريق بأفضل صورة ممكنة، والاستعداد للموسم الجديد للعودة والمنافسة على لقب الدوري الإسباني، بجانب استعادة لقب دوري أبطال أوروبا.

الآن نتعرف على موعد مباراة ريال مدريد وميلان الودية 2024 وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وميلان الودية في صيف 2023؟

موعد مباراة ريال مدريد وميلان، الودية في المعسكر التحضيري للفريقين، في الولايات المتحدة الأمريكية، هو الإثنين 24 يوليو 2022، على ملعب روز بول.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة فجرًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وميلان الودية في صيف 2023؟

حصلت قناة الكويت الرياضية على حقوق بث مباريات البطولة الودية المقامة في الولايات المتحدة، وبكل تأكيد ستذيع مباراة ريال مدريد وميلان في البطولة.